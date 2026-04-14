Стало відомо, коли Україна може отримати перший транш з кредиту ЄС у 90 млрд євро

Україна може отримати перший транш європейського кредиту вже в другому кварталі 2026 року. Водночас наразі невідомо, яку суму надасть Євросоюз.

Загальна сума кредиту, яку мають надати Україні, складає 90 мільярдів євро. Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що загалом кредит буде надано Україні впродовж 2026-2027 років на рівні лідерів Євросоюзу. Уйварі закликав усі країни-членкині Євросоюзу дотриматися своїх зобов'язань та розблокувати надання кредиту.

"Я можу нагадати слова президентки (фон дер Ляєн — ред.), вона сказала, що ми надамо позику так чи інакше. Наразі важливі елементи пакета вже впроваджено", — зазначив речник.

Наразі Євросоюз має ухвалити три документи, перш ніж буде надано кредити Україні: Меморандум про взаєморозуміння, який стане основою каналу макрофінансової допомоги в рамках цього пакета, оновлення Плану України у рамках механізму Ukraine Facility, через який ЄС збирається надавати бюджетну підтримку Україні; підготовка кредитної угоди.

Відео дня

Водночас він повідомив, що уже була ухвалена Стратегія фінансування України, завдяки їй можна визначити, скільки коштів буде надано Україні, на які цілі та через які канали.

"Робота триває. Ми підтримуємо багато контактів із нашими українськими колегами і просуваємося настільки швидко, наскільки можемо", — підкреслив Уйварі.

Раніше Фокус розповідав, що Європейська комісія сформулювала для нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра перелік із 27 умов, виконання яких є необхідним для відновлення доступу країни до замороженого фінансування ЄС. Однією з ключових вимог також є підтримка рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

Перед цим президент Володимир Зеленський повідомив, що через те, що Європейський Союз наразі не може ухвалити надання кредиту в 90 мільярдів євро для України, затримується процес підготовки до зими. Йдеться про відновлення енергетичного сектору, а також оборону об'єктів енерго- та водопостачання.

Раніше нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу розповів, що під загрозою перебуває великий кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. За його словами, Україна знаходиться на межі "фінансової катастрофи".

Кредит на 90 мільярдів для України: що відомо про ініціативу ЄС

Варто нагадати, що ще у середині грудня 2025 року лідери ЄС домовилися про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування її оборони від РФ. Проте Угорщина заблокувала цю ініціативу. Передумовою стало те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Україну в затягуванні ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба".

10 березня видання Politico писало, що поки Угорщина блокує рішення багатомільярдного кредиту для України, Києву вистачить грошей лише до травня.