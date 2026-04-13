Зокрема розблокування кредиту для Києва: ЄС висунув Мадяру 27 умов для розморозки €35 млрд, — FT

Європейська комісія сформулювала для нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра перелік із 27 умов, виконання яких є необхідним для відновлення доступу країни до замороженого фінансування ЄС. Однією з ключових вимог також є підтримка рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

Як йдеться в матеріалі The Financial Times, після перемоги Мадяра на виборах у Брюсселі оперативно розпочали діалог із новою владою Угорщини, розраховуючи на швидке перезавантаження відносин. Зокрема, Єврокомісія наполягає як на відновленні конструктивної співпраці з Україною, так і на проведенні системних реформ, без яких розблокування близько 35 млрд євро залишається неможливим.

В цілому, зміна влади в Будапешті, яка фактично завершила епоху правління Віктора Орбана, викликала оптимізм серед європейських партнерів, тому вони й очікують, що новий уряд відмовиться від попереднього політичного курсу, який тривалий час критикували за відхід від демократичних стандартів і блокування спільних рішень, зокрема щодо санкцій проти Росії та підтримки України.

У статті пишуть, що, за словами європейських чиновників, отримана Мадяром конституційна більшість відкриває перед ним широкі можливості для змін, але водночас формує і високі очікування. Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність до співпраці, однак наголосила, що для повноцінного повернення Угорщини до європейського курсу необхідні конкретні кроки та результати.

Серед першочергових умов, на які оголосили у Брюсселі є підтримка виділення Україні 90 млрд євро та відмова Будапешта від блокування нового пакета санкцій проти Росії. За даними джерел, у ЄС уже ведеться підготовка до запуску відповідного фінансового механізму, щоб ухвалити рішення одразу після офіційного вступу Мадяра на посаду.

Ключовими залишаються і внутрішні трансформації в самій Угорщині. ЙЗокрема, йдеться про реформу судової системи, перезавантаження сектору безпеки, а також зміну керівництва державних інституцій і підприємств. Саме ці фактори раніше стали підставою для замороження приблизно 35 млрд євро — через застереження щодо корупційних ризиків, порушення принципів верховенства права та тиску на судову гілку влади.

Крім того, умови Єврокомісії передбачаютьпосилення антикорупційних механізмів, перегляд рішень попередньої влади, які суперечать нормам ЄС, забезпечення академічної свободи та зміну підходів до міграційної політики.

Окремим питанням залишається невиконання Угорщиною рішення Європейського суду щодо правил надання притулку. Через це країна вже сплатила значні штрафи — щоденні санкції у розмірі 1 млн євро призвели до накопичення суми близько 900 млн євро, які фактично вираховуються з європейського фінансування.

Водночас новий прем’р міністр Угорщини Петер Мадяр публічно заявив про намір відновити баланс влади та демократичні інститути, приєднати країну до Європейської прокуратури й створити національний орган для боротьби з корупцією. Крім того, він анонсував зміни в роботі державних медіа, які за попередньої влади часто критикували за упередженість.

Та все ж, як зазначає FT, у Європейському Союзі не поспішають із швидкими рішеннями щодо розмороження коштів. Загалом, у Брюсселі враховують попередній досвід інших країн і наголошують: доступ до фінансування буде відкритий лише після реального виконання вимог. Додаткове занепокоєння викликає перехідний період, протягом якого Віктор Орбан ще може впливати на політичні та кадрові рішення, які потенційно здатні ускладнити проведення необхідних реформ.

Нагадаємо, що до цього президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла про необхідність зробити висновки з політики Віктора Орбана, який неодноразово блокував важливі рішення ЄС, зокрема щодо підтримки України та санкцій проти Росії. Вона наголосила, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці дозволить уникнути подібних ситуацій і відкриває можливість для подальшого реформування процесу ухвалення рішень у Євросоюзі.

