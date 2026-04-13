В частности разблокирование кредита для Киева: ЕС выдвинул Мадьяру 27 условий для разморозки €35 млрд, — FT

Европейская комиссия сформулировала для нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра перечень из 27 условий, выполнение которых необходимо для восстановления доступа страны к замороженному финансированию ЕС. Одним из ключевых требований также является поддержка решения о предоставлении Украине кредита в объеме 90 млрд евро.

Как говорится в материале The Financial Times, после победы Мадьяра на выборах в Брюсселе оперативно начали диалог с новой властью Венгрии, рассчитывая на быструю перезагрузку отношений. В частности, Еврокомиссия настаивает как на восстановлении конструктивного сотрудничества с Украиной, так и на проведении системных реформ, без которых разблокирование около 35 млрд евро остается невозможным.

В целом, смена власти в Будапеште, которая фактически завершила эпоху правления Виктора Орбана, вызвала оптимизм среди европейских партнеров, поэтому они и ожидают, что новое правительство откажется от предыдущего политического курса, который долгое время критиковали за отход от демократических стандартов и блокирование совместных решений, в частности относительно санкций против России и поддержки Украины.

В статье пишут, что, по словам европейских чиновников, полученное Мадьяром конституционное большинство открывает перед ним широкие возможности для изменений, но одновременно формирует и высокие ожидания. Так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к сотрудничеству, однако подчеркнула, что для полноценного возвращения Венгрии к европейскому курсу необходимы конкретные шаги и результаты.

Среди первоочередных условий, на которые объявили в Брюсселе является поддержка выделения Украине 90 млрд евро и отказ Будапешта от блокирования нового пакета санкций против России. По данным источников, в ЕС уже ведется подготовка к запуску соответствующего финансового механизма, чтобы принять решение сразу после официального вступления Мадьяра в должность.

Ключевыми остаются и внутренние трансформации в самой Венгрии. В частности, речь идет о реформе судебной системы, перезагрузке сектора безопасности, а также смене руководства государственных институтов и предприятий. Именно эти факторы ранее стали основанием для замораживания примерно 35 млрд евро — из-за предостережений относительно коррупционных рисков, нарушения принципов верховенства права и давления на судебную ветвь власти.

Кроме того, условия Еврокомиссии предусматривают усиление антикоррупционных механизмов, пересмотр решений предыдущей власти, которые противоречат нормам ЕС, обеспечение академической свободы и изменение подходов к миграционной политике.

Отдельным вопросом остается невыполнение Венгрией решения Европейского суда о правилах предоставления убежища. Из-за этого страна уже оплатила значительные штрафы — ежедневные санкции в размере 1 млн евро привели к накоплению суммы около 900 млн евро, которые фактически вычитаются из европейского финансирования.

В то же время новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично заявил о намерении восстановить баланс власти и демократические институты, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать национальный орган для борьбы с коррупцией. Кроме того, он анонсировал изменения в работе государственных медиа, которые при предыдущей власти часто критиковали за предвзятость.

И все же, как отмечает FT, в Европейском Союзе не спешат с быстрыми решениями по размораживанию средств. В общем, в Брюсселе учитывают предыдущий опыт других стран и отмечают: доступ к финансированию будет открыт только после реального выполнения требований. Дополнительное беспокойство вызывает переходный период, в течение которого Виктор Орбан еще может влиять на политические и кадровые решения, которые потенциально способны осложнить проведение необходимых реформ.

Напомним, что до этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости сделать выводы из политики Виктора Орбана, который неоднократно блокировал важные решения ЕС, в частности по поддержке Украины и санкций против России. Она подчеркнула, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике позволит избежать подобных ситуаций и открывает возможность для дальнейшего реформирования процесса принятия решений в Евросоюзе.

