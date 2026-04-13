ЕС должен сделать выводы: Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты выборов в Венгрии

Опасения Европейского Союза о победе на парламентских выборах в Венгрии Виктора Обрана не подтвердились, однако его поведение, включая ветирование ряда важных инициатив, заставило ЕС задуматься.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила венгров с победой оппозиционной партии "Тиса", но теперь, считает, необходимо обратить внимание на уроки внутри Европейского Союза.

"Я считаю, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике — важный способ избежать систематических блокировок, как мы видели в прошлом, и мы должны использовать этот импульс сейчас, чтобы продвинуться в этом вопросе", — подчеркнула она.

Что касается венгров, то, по словам главы ЕК, Венгрия показала, что она — Европа:

"Мы стали сильнее. Мы стали сплоченнее. Народ Венгрии — вы снова это сделали. Вы высказались. Вы выбрали Европу. Это победа основных свобод".

Відео дня

Виктор Орбан и его противостояние с ЕС

Как известно, Виктор Орбан заблокировал выделение Украине кредита в 90 млрд евро, а также 20-й пакет антироссийских санкций.

Еще до выборов в Венгрии в ЕС обсуждался вопрос, что делать, если Орбан снова победит. Тот недвусмысленно дал понять, что продолжит гнуть свою линию, в том числе и в отношении Украины.

В частности, в качестве превентивных мер рассматривались такие варианты как применение статью 7 Договора ЕС для лишения Будапешта права голоса, увязывание финансирования ЕС с еще более жесткими условиями соблюдения верховенства права, привлечение Орбана к суду за препятствование предоставлению кредита.

Виктор Орбан проиграл выборы несмотря на то, что его публично подержал президент США Дональд Трамп, а вице-президент Джей Ди Вэнс и вовсе приехал в Будапешт незадолго до голосования.

Кроме того, сам Орбан пообщался по телефону с кремлевским лидером Владимиром Путиным и пообещал приложить все усилия, чтобы помочь главе Кремля, в том числе для урегулирования войны в Украине. Он даже говорил, что готов стать "мышкой", которая освободит российского "льва" от сетей, как в венгерской сказке.

В начале апреля Виктор Орбан заявил о том, что Европа должна немедленно отменить санкции, введенные против российского энергетического сектора.

Он также говорил, что не считает кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором. По его словам, вторжение в Украину было ответом на действия Запада. Вместе с тем он утверждает, что Украина должна быть буфером между Россией и Венгрией, что гарантирует безопасность последней.