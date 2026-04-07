"США полностью его поддерживают": Трамп по телефону выступил на митинге Орбана (видео)

Президент США Дональд Трамп присоединился к публичной американской поддержке действующего премьера Венгрии Виктора Орбана на будущих выступлениях. Перед этим вице-президент Джей Ди Вэнс лично прибыл на митинг в поддержку действующего правительства.

Во время митинга Вэнс позвонил Трампу прямо с трибуны предвыборного митинга. Видео опубликовал аккаунт в X Headquarters.

При этом позвонить Трампу с первого раза не удалось — когда Джей Ди Вэнс набирал сначала, то вместо президента США он услышал автоответчик, который сообщил, что у американского лидера голосовая почта еще не настроена.

Когда вице-президент все же дозвонился, то Трамп сначала попросил его подождать секунду. Однако услышав реакцию венгерских сторонников Орбана, он решил сразу же выступить в поддержку премьера.

"Я большой поклонник Виктора, я полностью его поддерживаю, Соединенные Штаты полностью его поддерживают", — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Орбан "не позволил людям штурмовать вашу страну и вторгнуться в нее, как это сделали другие".

Ранее Фокус рассказывал, что Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партию "Фидес" накануне парламентских выборов 12 апреля 2026 года.

Перед этим Дональд Трамп обратился к венгерскому населению с призывом поддержать Виктора Орбана и его партию на предстоящих парламентских выборах. Американский лидер отметил, что он имеет общие приоритеты с действующим премьером Венгрии.

Ранее румынский журналист Ромео Коуци, автор книги о Викторе Орбане, заявил, что если действующий премьер Венгрии проиграет на выборах 12 апреля, он так просто власть не отдаст.

В своей предвыборной кампании Орбан представляет Украину как врага Венгрии, чтобы консолидировать общество вокруг себя, а также посеять сомнения среди еврочиновников в целесообразности помощи нашей стране.