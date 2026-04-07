"США повністю його підтримують": Трамп телефоном виступив на мітингу Орбана (відео)

Президент США Дональд Трамп долучився до публічної американської підтримки чинного прем'єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виступах. Перед цим віцепрезидент Джей Ді Венс особисто прибув на мітинг на підтримку чинного уряду.

Під час мітингу Венс зателефонував Трампу просто з трибуни передвиборчого мітингу. Відео опублікував акаунт в X Headquarters.

При цьому зателефонувати Трампу з першого разу не вдалося — коли Джей Ді Венс набирав спочатку, то замість президента США він почув автовідповідач, який повідомив, що в американського лідера голосова пошта ще не налаштована.

Коли віцепрезидент все таки додзвонився, то Трамп спершу попросив його зачекати секунду. Однак почувши реакцію угорських прихильників Орбана, він вирішив одразу ж виступити на підтримку прем'єра.

"Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують", — заявив Трамп.

Відео дня

Він наголосив, що Орбан "не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгнутися в неї, як це зробили інші".

Раніше Фокус розповідав, що Джей Ді Венс прибув до Будапешта, щоб підтримати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його партію "Фідес" напередодні парламентських виборів 12 квітня 2026 року.

Перед цим Дональд Трамп звернувся до угорського населення з закликом підтримати Віктора Орбана та його партію на майбутніх парламентських виборах. Американський лідер відзначив, що він має спільні пріоритети з чинним прем'єром Угорщини.

Раніше румунський журналіст Ромео Коуці, автор книги про Віктора Орбана, заявив, що якщо чинний прем'єр Угорщини програє на виборах 12 квітня, він так просто владу не віддасть.

У своїй передвиборчій кампанії Орбан представляє Україну як ворога Угорщини, щоб консолідувати суспільство навколо себе, а також посіяти сумніви серед єврочиновників у доцільності допомоги нашій країні.