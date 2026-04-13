ЄС має зробити висновки: Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати виборів в Угорщині

Побоювання Європейського Союзу щодо перемоги на парламентських виборах в Угорщині Віктора Обрана не підтвердилися, проте його поведінка, включно з ветуванням низки важливих ініціатив, змусила ЄС замислитися.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала угорців із перемогою опозиційної партії "Тиса", але тепер, вважає, необхідно звернути увагу на уроки всередині Європейського Союзу.

"Я вважаю, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці — важливий спосіб уникнути систематичних блокувань, як ми бачили в минулому, і ми повинні використати цей імпульс зараз, щоб просунутися в цьому питанні", — підкреслила вона.

Що стосується угорців, то, за словами глави ЄК, Угорщина показала, що вона — Європа:

"Ми стали сильнішими. Ми стали згуртованішими. Народе Угорщини — ви знову це зробили. Ви висловилися. Ви обрали Європу. Це перемога основних свобод".

Віктор Орбан і його протистояння з ЄС

Як відомо, Віктор Орбан заблокував виділення Україні кредиту в 90 млрд євро, а також 20-й пакет антиросійських санкцій.

Ще до виборів в Угорщині в ЄС обговорювалося питання, що робити, якщо Орбан знову переможе. Той недвозначно дав зрозуміти, що продовжить гнути свою лінію, зокрема й щодо України.

Зокрема, як превентивні заходи розглядали такі варіанти як застосування статті 7 Договору ЄС для позбавлення Будапешта права голосу, пов'язування фінансування ЄС зі ще жорсткішими умовами дотримання верховенства права, притягнення Орбана до суду за перешкоджання наданню кредиту.

Віктор Орбан програв вибори, незважаючи на те, що його публічно потримав президент США Дональд Трамп, а віцепрезидент Джей Ді Венс і взагалі приїхав до Будапешта незадовго до голосування.

Крім того, сам Орбан поспілкувався телефоном із кремлівським лідером Володимиром Путіним і пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб допомогти очільникові Кремля, зокрема для врегулювання війни в Україні. Він навіть говорив, що готовий стати "мишкою", яка звільнить російського "лева" від тенет, як в угорській казці.

На початку квітня Віктор Орбан заявив про те, що Європа має негайно скасувати санкції, запроваджені проти російського енергетичного сектора.

Він також говорив, що не вважає кремлівського диктатора Володимира Путіна агресором. За його словами, вторгнення в Україну було відповіддю на дії Заходу. Водночас він стверджує, що Україна має бути буфером між Росією та Угорщиною, що гарантує безпеку останньої.