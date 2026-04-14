Стало известно, когда Украина может получить первый транш из кредита ЕС в 90 млрд евро

Украина может получить первый транш европейского кредита уже во втором квартале 2026 года. В то же время пока неизвестно, какую сумму предоставит Евросоюз.

Общая сумма кредита, которую должны предоставить Украине, составляет 90 миллиардов евро. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что в целом кредит будет предоставлен Украине в течение 2026-2027 годов на уровне лидеров Евросоюза. Уйвари призвал все страны-члены Евросоюза соблюсти свои обязательства и разблокировать предоставление кредита.

"Я могу напомнить слова президента (фон дер Ляйен — ред.), она сказала, что мы предоставим заем так или иначе. Сейчас важные элементы пакета уже внедрены", — отметил спикер.

Сейчас Евросоюз должен принять три документа, прежде чем будут предоставлены кредиты Украине: Меморандум о взаимопонимании, который станет основой канала макрофинансовой помощи в рамках этого пакета, обновление Плана Украины в рамках механизма Ukraine Facility, через который ЕС собирается предоставлять бюджетную поддержку Украине; подготовка кредитного соглашения.

В то же время он сообщил, что уже была принята Стратегия финансирования Украины, благодаря ей можно определить, сколько средств будет предоставлено Украине, на какие цели и через какие каналы.

"Работа продолжается. Мы поддерживаем много контактов с нашими украинскими коллегами и продвигаемся настолько быстро, насколько можем", — подчеркнул Уйвари.

Ранее Фокус рассказывал, что Европейская комиссия сформулировала для нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра перечень из 27 условий, выполнение которых необходимо для восстановления доступа страны к замороженному финансированию ЕС. Одним из ключевых требований также является поддержка решения о предоставлении Украине кредита объемом 90 млрд евро.

Перед этим президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за того, что Европейский Союз пока не может принять предоставление кредита в 90 миллиардов евро для Украины, задерживается процесс подготовки к зиме. Речь идет о восстановлении энергетического сектора, а также обороне объектов энерго- и водоснабжения.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев в интервью Фокусу рассказал, что под угрозой находится крупный кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро. По его словам, Украина находится на грани "финансовой катастрофы".

Кредит на 90 миллиардов для Украины: что известно об инициативе ЕС

Стоит напомнить, что еще в середине декабря 2025 года лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро для финансирования ее обороны от РФ. Однако Венгрия заблокировала эту инициативу. Предпосылкой стало то, что премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в затягивании ремонта поврежденного нефтепровода "Дружба".

10 марта издание Politico писало, что пока Венгрия блокирует решение многомиллиардного кредита для Украины, Киеву хватит денег только до мая.