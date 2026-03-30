Україна матиме проблеми з підготовкою до зими через затримку 90 млрд євро від ЄС, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через те, що Європейський Союз наразі не може ухвалити надання кредиту в 90 мільярдів євро для України, затримується процес підготовки до зими. Йдеться про відновлення енергетичного сектору, а також оборону об'єктів енерго- та водопостачання.

За його словами, вже з 1 квітня мали розпочатися роботи відповідно до планів підготовки, які були ухвалені в березні. Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Андреєм Гюровим, передає "Суспільне".

Зеленський розповів, що за оцінкою міністра фінансів, на сьогоднішній день Україна має гроші на виплати зарплат та пенсій, а також на фінансування армії.

"Які я бачу ризики? Найбільші ризики — це підготовка до зими. Тому що є глобальний енергетичний план захисту енергетики, водопостачання. План, який розрахований для того, щоб до зими ми закінчили все, як мінімум фізичний захист. Також туди входять різні формати захисту ППО тощо. Загальний обсяг 5,1 мільярда доларів. Ми розраховували, що ця сума буде повністю або частково, більшою мірою у будь-якому випадку, покрита завдяки цим грошам", — заявив Зеленський.

Він пояснив, що необхідно якомога швидше почати підготовку до зими, адже це довготривалий процес.

Президент очікував, що усі плани будуть ухвалені в березні, і це сталося. І вже з 1 квітня мають початися роботи, однак вони недостатньо масові саме через відсутність грошей.

Зеленський попередив, що відтермінування з наданням Україні кредиту від Євросоюзу ставить під питання підготовку країни до зими.

Раніше нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу розповів, що під загрозою перебуває великий кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. За його словами, Україна знаходиться на межі "фінансової катастрофи".

Кредит на 90 мільярдів для України: що відомо про ініціативу ЄС

Варто нагадати, що ще у середині грудня 2025 року лідери ЄС домовилися про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування її оборони від РФ. Проте Угорщина заблокувала цю ініціативу. Передумовою стало те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Україну в затягуванні ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба".

10 березня видання Politico писало, що поки Угорщина блокує рішення багатомільярдного кредиту для України, Києву хватить грошей лише до травня.

Також у Politico нещодавно повідомляли, що лідери ЄС придумали, як надати Україні обіцяний кредит, попри блокування Фіцо і Орбана.

17 березня стало відомо, що Європейський Союз вже узгодив позику для України у розмірі 90 млрд євро і її більше не переглядатимуть. Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який перешкоджав кредиту, дали зрозуміти, що він повинен дотримуватися рішень європейських лідерів.