Євросоюз таки розблокував для України кредит на 90 млрд євро. Фокус разом з експертами з’ясував, куди будуть спрямовані гроші та хто і як їх повертатиме.

Європейський Союз зробив вирішальний крок до надання Україні 90 млрд євро кредиту на 2026–2027 роки. Перші транші з пакета допомоги надійдуть вже наприкінці весни-влітку, про що повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам 23 квітня. Він назвав цей ресурс питанням виживання, адже кошти необхідні для двох ключових напрямів.

"Це посилення нашої армії і, безумовно, внутрішнє виробництво вітчизняної української зброї... Але передусім це соціальна підтримка наших людей. Це підтримка нашої армії і виробництва дронів, систем радіоелектронної боротьби тощо...Віримо в те, що все буде розблоковано", — сказав Зеленський.

90 млрд євро для України, “Дружба” та рішення ЄС: хронологія подій

22 квітня посли країн Європейського Союзу погодили надання Україні кредиту на 90 млрд євро та одночасно підтримали 20-й пакет санкцій проти Росії. Уже 23 квітня має завершитися письмова процедура. Йдеться про так званий “репараційний кредит”, який у ЄС погодили ще 2025 року.

Спочатку передбачалося, що перші транші Україна зможе отримати вже у квітні 2026 року. Однак затвердження затягнулося через позицію Угорщини. Однією з причин стало зупинення постачання нафти через трубопровід “Дружба”, пошкоджений внаслідок російського удару.

Ситуація змінилася 21 квітня, коли Україна повідомила про завершення ремонту та відновлення постачання. Вже наступного дня угорська енергетична компанія MOL підтвердила, що транспортування нафти відновлено.

23 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про розблокування пакету підтримки від ЄС.

Кредит на 90 млрд для України — куди спрямують гроші

Зазначимо, що точний обсяг стартового фінансування у Брюсселі поки не називають. Проте відомо, що загальна сума допомоги становить 90 млрд євро, як і було домовлено раніше. Ці кошти Євросоюз планує надавати Україні протягом 2026–2027 років. Та, на що саме вони підуть?

Механізм фінансування передбачає, що Україна має сама підготувати стратегію, в якій визначить свої потреби, а вже після оцінки Єврокомісії її затверджуватиме Рада ЄС

В інтерв’ю CNN Володимир Зеленський заявив, що кредит Євросоюзу на 90 млрд євро є для України питанням виживання.Тож кошти з європейського пакету будуть спрямовані не лише на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, якої критично бракує Україні, а і на підготовку до наступної зими енергетики та критичної інфраструктури.

Згідно з рамковою програмою, кредит поділять на два великі напрями:

30 млрд євро спрямують на макроекономічну підтримку;

60 млрд євро мають піти на оборонний сектор.

При цьому, за правилами використання цих коштів, оборонну продукцію дозволять закуповувати лише у компаній з ЄС, України або країн ЄЕЗ-ЄАВТ, хоча у разі термінової потреби можливі окремі винятки.

90 млрд євро поділять між оборонним сектором та макроекономічною підтримкою Фото: vechirniy.kyiv.ua

Як підтвердив у коментарі Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін, кредит ЄС виступає надзвичайно важливою частиною підтримки України у найближчі два роки.

“Розподіл коштів у рамках кредиту був затверджений, проте слід розуміти, що значна частина піде саме на пряме фінансування дефіциту бюджету України”, — повідомив експерт.

Кредит від ЄС Україна отримуватиме двома частинами — по 45 млрд євро цього, а також 2027 року.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин у коментарі Фокусу уточнив, що близько 30% від цієї суми щороку будуть спрямовані саме на соціальні видатки та покриття дефіциту державного бюджету, а 60% підуть на воєнно-технічні потреби.

“Вже є рішення, що перший транш спрямують на закупівлю дронів від українських виробників із подальшою передачею їх Збройним силам України”, — зауважив економіст.

Чи потрібно Україні повертати гроші ЄС

Україна наразі потребує додаткового фінансування, але чи не обернеться ця допомога тягарем для платників податків?

Дмитро Чурін зауважив, що говорити про повернення кредиту можна буде лише після завершення війни.

“Спочатку взагалі весь кредит мав бути забезпечений замороженими активами Росії в ЄС, але юридичні моменти не дозволили оформити цей кредит саме таким чином. Потім формат формулювання змінили на такий, що погашатися він буде за рахунок репарацій, але в загальному розумінні, заморожені активи РФ і будуть виступати для ЄС в якості умовної гарантії, що Росія має виплатити репарації”, — розповів він.

Репарації від РФ під сумнівом — на кого ляже повернення кредиту ЄС

Про репарації для України заговорили ще на початку великої війни. Однак малоймовірно, що Росія добровільно погодиться їх виплачувати. Тому й виникло головне питання: якщо Москва відмовиться від репарацій, то хто тоді повертатиме кредит ЄС для України?

Якщо Росія не буде виплачувати репарації, кредит Україні від ЄС разом із відсотками доведеться покривати коштом європейських платників податків

Пендзин нагадав, що восени 2025 року в ЄС обговорювали варіант гарантій. І ними мали стати саме заморожені російські активи. Проте консенсусу з цього питання країни-члени так і не досягли.

“Головним противником цієї ідеї була Бельгія, під юрисдикцією якої працює Euroclear. Саме тому використання заморожених російських активів як гарантії для цього кредиту досі залишається відкритим питанням”, — додав економіст.

За словами експерта, саме ця невизначеність і стала каменем спотикання, який дав можливість Віктору Орбану свого часу заблокувати процес.

“Річ у тім, що Євросоюзу довелося вносити зміни до стратегічного бюджету на 2026–2027 роки, зокрема збільшувати боргове навантаження”, — пояснив Олег Пендзин.

Якщо РФ не виплатить репарації, кредит в 90 млрд євро потрібно буде платити грошами європейських платників податків Фото: kremlin.ru

Тож формально погашення європейського кредиту прив’язане до завершення активної фази війни в Україні та можливих репарацій з боку Росії. Водночас шанс, що Москва реально їх виплатить, замалий.

“Це означає, якщо Росія не виплачуватиме репарації, то кредит Україні разом із відсотками доведеться покривати коштом європейських платників податків”, - пояснив економіст.

Раніше Фокус писав, що через проблеми з виділенням 90 млрд євро від ЄС в Україні затримується підготовка до зими. За словами Володимира Зеленського, йдеться насамперед про відновлення енергетики, а також про захист об’єктів енерго- і водопостачання.