Орбан пішов, але вето залишилося: чи зможе Україна отримати заблокований кредит на €90 млрд

Поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині не розблокує відразу кредит на 90 мільярдів євро від ЄС. На це може піти кілька тижнів.

Переконлива перемога Петера Мадьяра над Віктором Орбаном на виборах, що відбулися в неділю в Угорщині, викликала полегшення в Брюсселі та Києві. Адже проросійський прем'єр-міністр відмовлявся схвалити надважливий пакет кредитів ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро, про який лідери блоку, включно з самим Орбаном, раніше домовилися в грудні. А також, як виявилося, передавав у Кремль важливу інформацію про переговори в ЄС. Петер Мадяр припустив, але не підтвердив, що зніме вето Будапешта на кредит, пише Euractiv.

Однак він також висловив здивування з приводу того, чому ця схема взагалі заблокована, з огляду на те, що Угорщина отримала право відмовитися від участі, що означає, що вона не несе фінансової відповідальності за погашення відсотків або основної суми кредиту.

"Я не до кінця розумію це, — сказав Мадяр. — Я обговорю це з європейськими лідерами. Але особисто я згоден з тим, що Угорщині слід відмовитися від участі".

Наполегливість Орбана, що послідувала за його відмовою дати добро на 20-й пакет санкцій блоку щодо Росії або почати переговори про вступ України до ЄС, є наслідком неодноразових спроб цього самопроголошеного "неліберального" лідера представити Мадьяра, як "маріонетку" Києва та Брюсселя під час передвиборчої кампанії.

Під час передвиборчої кампанії угорська партія також дотримувалася помітно обережної лінії у зовнішній політиці, і особливо щодо України.

Тож у ЄС зазначають, що хоч загалом і оптимістично налаштовані на співпрацю з Мадьяром, але вважають, що багато від його уряду очікувати не варто.

"Загалом, я думаю, нам слід з обережністю очікувати від угорських дипломатів занадто багато чого. Він далеко не святий", — сказав один із дипломатів ЄС.

Він додав: "М'яч тепер на боці Мадяра. Він каже, що хоче конструктивних відносин з ЄС? Найшвидший спосіб зміцнити довіру — це розблокувати цей кредит у 90 мільярдів євро, тим паче що він нічого не коштує Угорщині. Він буквально безкоштовний".

Кредит ЄС для України — що потрібно, щоб розблокувати гроші

Однак, навіть якщо Мадяр зрештою зніме своє вето, на видачу кредиту все одно знадобиться щонайменше кілька тижнів.

Частково це пов'язано з тим, що Мадяру знадобиться деякий час для формування уряду. Сам Мадяр учора заявив, що має намір зробити це до 5 травня.

Однак не менш важливим є той факт, що бюрократичний механізм для видачі кредиту ще не створено.

План фінансування України, в якому викладено порядок витрачання коштів, представлений Комісією раніше цього місяця, ще має бути схвалений державами-членами.

Крім того, між Брюсселем і Києвом необхідно узгодити "меморандум про взаєморозуміння" щодо виділення коштів, спеціально призначених для бюджету України. Також ще належить підготувати "угоду про позику", яка більш детально описує деталі цієї схеми.

За словами чиновників, ці документи, а також остаточна перевірка на відповідність усім умовам для виділення коштів, найімовірніше, будуть остаточно оформлені тільки до кінця квітня або початку травня.

Але навіть якщо всі ці умови буде виконано і вето Угорщини зрештою буде знято, Словаччина — ще одна центральноєвропейська країна, керована популістським прем'єром, — може виявитися перешкодою.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо, чия країна також сильно залежить від поставок нафти через нафтопровід "Дружба", раніше заявляв, що Братислава "готова перехопити естафету в Угорщини, якщо це знадобиться", фактично обіцяючи заблокувати кредит, якщо поставки нафти не відновляться.

Однак, як і у випадку з Мадяром, дипломати зберігають оптимізм, вважаючи, що Фіцо буде легше переконати, ніж Орбана.

Додатковим фактором, що підсилює загальне почуття оптимізму, стала заява Володимира Зеленського, який раніше припускав, що Україна взагалі не ремонтуватиме трубопровід, зроблена минулого тижня, про те, що ремонт буде завершено "цієї весни".

Тим часом і сам Петер Мадяр потребує грошей. Європейська комісія сформулювала для очільника партії "Тиса" перелік із 27 умов, виконання яких необхідне для відновлення доступу країни до замороженого фінансування ЄС. Однією з ключових вимог також є підтримка рішення про надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро.

