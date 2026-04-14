Орбан ушел, но вето осталось: сможет ли Украина получить заблокированный кредит на €90 млрд

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии не разблокирует в одночасье кредит на 90 миллиардов евро от ЕС. На это может уйти несколько недель.

Убедительная победа Петера Мадьяра над Виктором Орбаном на прошедших в воскресенье выборах в Венгрии вызвала облегчение в Брюсселе и Киеве. Так как пророссийский премьер-министр отказывался одобрить важнейший пакет кредитов ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро, о котором лидеры блока, включая самого Орбана, ранее договорились в декабре. А также, как оказалось, передавал в Кремль важную информацию о переговорах в ЕС. Петер Мадьяр предположил, но не подтвердил, что снимет вето Будапешта на кредит, пишет Euractiv.

Однако он также выразил недоумение по поводу того, почему эта схема вообще заблокирована, учитывая, что Венгрия получила право отказаться от участия, что означает, что она не несет финансовой ответственности за погашение процентов или основной суммы кредита.

"Я не до конца понимаю это, — сказал Мадьяр. — Я обсужу это с европейскими лидерами. Но лично я согласен с тем, что Венгрии следует отказаться от участия".

Упорство Орбана, которое последовало за его отказом дать добро на 20-й пакет санкций блока в отношении России или начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, является следствием неоднократных попыток этого самопровозглашенного "нелиберального" лидера представить Мадьяра, как "марионетку" Киева и Брюсселя во время предвыборной кампании.

В ходе предвыборной кампании венгерская партия также придерживалась заметно осторожной линии во внешней политике, и особенно в отношении Украины.

Так что в ЕС отмечают, что хоть в целом и оптимистично настроены на сотрудничество с Мадьяром, но считают, что много от его правительства ожидать не стоит.

"В целом, я думаю, нам следует с осторожностью ожидать от венгерских дипломатов слишком многого. Он далеко не святой", — сказал один из дипломатов ЕС.

Он добавил: "Мяч теперь на стороне Мадьяра. Он говорит, что хочет конструктивных отношений с ЕС? Самый быстрый способ укрепить доверие — это разблокировать этот кредит в 90 миллиардов евро, тем более что он ничего не стоит Венгрии. Он буквально бесплатный".

Кредит ЕС для Украины – что нужно, чтобы разблокировать деньги

Однако, даже если Мадьяр в конечном итоге снимет свое вето, на выдачу кредита все равно потребуется как минимум несколько недель.

Отчасти это связано с тем, что Мадьяру потребуется некоторое время для формирования правительства. Сам Мадьяр вчера заявил, что намерен сделать это к 5 мая.

Однако не менее важным является тот факт, что бюрократический механизм для выдачи кредита еще не создан.

План финансирования Украины, в котором изложен порядок расходования средств, представленный Комиссией ранее в этом месяце, еще должен быть одобрен государствами-членами.

Кроме того, между Брюсселем и Киевом необходимо согласовать "меморандум о взаимопонимании" относительно выделения средств, специально предназначенных для бюджета Украины. Также еще предстоит подготовить "соглашение о займе», более подробно описывающее детали этой схемы.

По словам чиновников, эти документы, а также окончательная проверка на соответствие всем условиям для выделения средств, скорее всего, будут окончательно оформлены только к концу апреля или началу мая.

Но даже если все эти условия будут выполнены и вето Венгрии в конечном итоге будет снято, Словакия – еще одна центральноевропейская страна, управляемая популистским премьером – может оказаться препятствием.

Премьер-министр Роберт Фицо , чья страна также сильно зависит от поставок нефти через нефтепровод "Дружба", ранее заявлял, что Братислава "готова перехватить эстафету у Венгрии, если это потребуется", фактически обещая заблокировать кредит, если поставки нефти не возобновятся.

Однако, как и в случае с Мадьяром, дипломаты сохраняют оптимизм, полагая, что Фицо будет легче убедить, чем Орбана.

Дополнительным фактором, усиливающим общее чувство оптимизма, стало заявление Владимира Зеленского, который ранее предполагал, что Украина вообще не будет ремонтировать трубопровод, сделанное на прошлой неделе, о том, что ремонт будет завершен "этой весной".

Тем временем и сам Петер Мадьяр нуждается в деньгах. Европейская комиссия сформулировала для главы партии "Тиса" перечень из 27 условий, выполнение которых необходимо для восстановления доступа страны к замороженному финансированию ЕС. Одним из ключевых требований также является поддержка решения о предоставлении Украине кредита в объеме 90 млрд евро.

Ранее Фокус после победы Петера Мадьяра рассказывал, кто больше всех выиграл от его триумфа, кроме самой Венгрии, которую ожидают перемены.