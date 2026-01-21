Путін готовий заплатити $1 млрд за членство в Раді Трампа і не виключає репарації Україні

Глава Кремля заявив, що Росія готова спрямувати 1 мільярд доларів до Ради миру Дональда Трампа, щоб закріпити за собою статус постійного члена, але запропонував узяти гроші із заморожених у США російських активів. А Трамп у Давосі нарешті пояснив, навіщо йому в його Раді глава країни-агресора.

"Уже зараз, навіть до розв'язання нашого питання про участь у складі та самій роботі Ради миру, з огляду на особливі відносини Росії з палестинським народом, ми могли б, я думаю, спрямувати до Ради миру один мільярд доларів США із заморожених ще за попередньої адміністрації США російських активів", — заявив Путін під час наради Радбезу РФ.

За словами Путіна, Москва і Вашингтон обговорюють використання решти заморожених у США російських коштів для відновлення окупованих Росією територій, які постраждали під час війни в Україні.

"Кошти, що залишилися з наших же заморожених у США активів, можна було б використати і на відновлення територій, які постраждали під час бойових дій, після укладення мирного договору між Росією та Україною. Така можливість також обговорюється нами з представниками адміністрації США", — сказав він.

Скільки у США перебуває заморожених російських активів — достеменно невідомо, але називають суму близько 5 мільярдів доларів.

А Дональд Трамп у Давосі нарешті пояснив, навіщо запросив главу країни, що веде агресивну війну проти України, до Ради миру.

Трамп підтвердив, що Володимир Путін погодився увійти до запропонованої ним Ради миру, органу, покликаного контролювати відновлення Гази.

"Тому що ми хочемо всіх. Ми хочемо всі країни. Ми хочемо всі країни, де люди контролюють ситуацію, люди мають владу, тоді у нас ніколи не буде проблем. Це найбільша рада, коли-небудь зібрана", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання Кейтлан Коллінз із CNN про те, чому він запросив Путіна.

Президент США визнав, що це викличе суперечки.

"Так, у мене є кілька спірних людей, але це ті, хто справляється зі своєю роботою. Його запросили. Він прийняв запрошення", — додав він.

Раніше запрошення прийняв Олександр Лукашенко, але заявив, що мільярд доларів йому платити не довелося. Водночас низка європейських країн або вже відмовилися від членства в раді Трампа, або ж іще не дали відповідь.

При цьому Німеччина не братиме участі в "Раді миру" в тій формі, яку запропонував Трамп. У внутрішньому документі МЗС ФРН зазначено, що така "глобальна міжнародна організація зі встановлення миру" являє собою "контрпроєкт", що конкурує з ООН, а її голова (Трамп) особисто отримує "всеосяжні повноваження щодо ухвалення рішень".

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні сказала, що зараз не може приєднатися до Ради миру Трампа, оскільки потрібно більше часу, щоб вивчити цей крок.

Раніше від участі в Раді миру відмовилися Британія, Швеція, Норвегія та Франція.

До теперішнього моменту до Ради миру Трампа приєдналися Саудівська Аравія, ОАЕ, Марокко, Туреччина, Пакистан, Албанія, Аргентина, Бахрейн, частково визнане Косово, Парагвай, Індонезія, Азербайджан, Катар, Єгипет, Йорданія, Білорусь, Узбекистан, Казахстан, В'єтнам, Ізраїль та Угорщина.

Найбільші незахідні країни, запрошені до Ради — Китай, Індія та Бразилія, поки що прямої згоди не дали.

Таким чином, із 58 запрошених до участі в Раді поки що свою згоду дала меншість — 21 країна.

Поки що не дав своєї згоди на участь у Раді жоден із постійних членів Ради безпеки ООН (окрім США, звісно) — ні Росія, ні Китай, ні Франція, ні Британія.

Нагадаємо, на форумі в Давосі Дональд Трамп виголосив годинну промову, в якій переплутав Гренландію з Ісландією.

Також президент США заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.