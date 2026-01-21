Путин готов заплатить $1 млрд за членство в Совете Трампа и не исключает репарации Украине

Глава Кремля заявил, что Россия готова направить 1 миллиард долларов в Совет мира Дональда Трампа, чтобы закрепить за собой статус постоянного члена, но предложил взять деньги из замороженных в США российских активов. А Трамп в Давосе наконец пояснил, зачем ему в его Совете глава страны-агрессора.

"Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", — заявил Путин во время совещания Совбеза РФ.

По словам Путина, Москва и Вашингтон обсуждают использование остальных замороженных в США российских средств для восстановления оккупированных Россией территорий, пострадавших в ходе войны в Украине.

"Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США", — сказал он.

Сколько в США находится замороженных российских активов – точно неизвестно, но называется сумма около 5 миллиардов долларов.

А Дональд Трамп в Давосе наконец объяснил, зачем пригласил главу страны, ведущего агрессивную войну против Украины в Совет мира.

Трамп подтвердил, что Владимир Путин согласился войти в предложенный им Совет мира, орган, призванный контролировать восстановление Газы.

"Потому что мы хотим всех. Мы хотим все страны. Мы хотим все страны, где люди контролируют ситуацию, люди обладают властью, тогда у нас никогда не будет проблем. Это величайший совет, когда-либо собранный", — сказал Трамп, отвечая на вопрос Кейтлан Коллинз из CNN о том, почему он пригласил Путина.

Президент США признал, что это вызовет споры.

"Да, у меня есть несколько спорных людей, но это те, кто справляется со своей работой. Его пригласили. Он принял приглашение", — добавил он.

Ранее приглашение принял Александр Лукашенко, но заявил, что миллиард долларов ему платить не пришлось. При этом ряд европейских стран или уже отказались от членства в совете Трампа, или же еще не дали ответ.

При этом Германия не будет участвовать в "Совете мира" в той форме, которую предложил Трамп. Во внутреннем документе МИД ФРГ сказано, что такая "глобальная международная организация по установлению мира" представляет собой "контрпроект", конкурирующий с ООН, а ее председатель (Трамп) лично получает "всеобъемлющие полномочия по принятию решений".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что сейчас не может присоединиться к Совету мира Трампа, так как нужно больше времени, чтобы изучить этот шаг.

Ранее от участие в Совете мира отказались Британия, Швеция, Норвегия и Франция.

К настоящему моменту к Совету мира Трампа присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Марокко, Турция, Пакистан, Албания, Аргентина, Бахрейн, частично признанное Косово, Парагвай, Индонезия, Азербайджан, Катар, Египет, Иордания, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Вьетнам, Израиль и Венгрия.

Крупнейшие незападные страны, приглашенные в Совет — Китай, Индия и Бразилия, пока прямого согласия не дали.

Таким образом, из 58 приглашенных к участию в Совете пока свое согласие дало меньшинство — 21 страны.

Пока не дал своего согласия на участие в Совете ни один из постоянных членов Совета безопасности ООН (кроме США, естественно) — ни Россия, ни Китай, ни Франция, ни Британия.

Напомним, на форуме в Давосе Дональд Трамп произнес часовую речь, в которой перепутал Гренландию с Исландией.

Также президент США заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.