"Путин хочет подписать мирное соглашение": Трамп и Зеленский запланировали встречу в Давосе (видео)

Президент США Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе подтвердил, что работает над мирным планом для Украины и вскоре встретится с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, оба лидера заинтересованы в достижении договоренностей и готовы к обсуждению конкретных шагов.

Также Трамп заявил, что ведет переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером, и верит, что все стороны стремятся к договоренностям, передает речь политика Telegram-канал Clash Report.

"Я уже год работаю над урегулированием войны в Украине...Что с этого всего США? Много людей умирает...США находятся очень далеко от Украины, нас разделяет огромный океан", — добавил он.

Кроме того, по данным Axios, Владимир Зеленский планирует прибыть в Давос в четверг, чтобы провести переговоры с Трампом накануне того, как посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным. В общем, целью обеих встреч является обсуждение мирного плана США для Украины.

Также автор публикации отмечает, что хотя Вашингтон близок к согласованию условий плана с Киевом, странам пока не удалось получить полной поддержки Кремля. В целом, Путин не отвергает 20-пунктовый "мирный план", но его публичные заявления свидетельствуют, что он не заинтересован в завершении войны с Украиной. И именно поэтому, как считает Axios, Белый дом воздержался от подписания "плана процветания" для Украины во время форума.

Стоит заметить, что 20 января Владимир Зеленский сообщил журналистам, что не отправился в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ), а остался в Киеве для координации работы всех служб, задействованных в ликвидации последствий обстрелов в тот день. В то же время он отметил, что в случае подписания важных документов по Украине на форуме его поездка все же может состояться.

Президент уточнил, что его участие в ВЭФ будет зависеть от подписания с США "плана процветания" и получения соответствующих гарантий безопасности. По его словам, сейчас остался последний этап для завершения оформления этих документов.

Напомним, что Путин получил мирный план еще в начале этого месяца через своего помощника Кирилла Дмитриева. Ожидается, что 22 января он проведет встречу с американскими переговорщиками и предложит изменения в план.

Ранее Трамп заявлял, что до сих пор не смог завершить российско-украинскую войну, потому что когда к миру готова РФ, этого якобы не хочет Украина, а когда готова Украина — не хочет РФ.