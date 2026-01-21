"Путін хоче підписати мирну угоду": Трамп та Зеленський запланували зустріч у Давосі (відео)

Президент США Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі підтвердив, що працює над мирним планом для України та незабаром зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, обидва лідери зацікавлені у досягненні домовленостей і готові до обговорення конкретних кроків.

Також Трамп заявив, що веде переговори як з президентом Росії Володимиром Путіним, так і з українським лідером, і вірить, що всі сторони прагнуть домовленостей, передає промову політика Telegram-канал Clash Report.

"Я вже рік працюю над врегулюванням війни в Україні…Що з цього всього США? Багато людей помирає…США знаходяться дуже далеко від України, нас розділяє величезний океан", — додав він.

Крім того, за даними Axios, Володимир Зеленський планує прибути до Давосу у четвер, щоб провести переговори з Трампом напередодні того, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч із Путіним. Загалом, метою обох зустрічей є обговорення мирного плану США для України.

Також автор публікації зауважує, що хоча Вашингтон близький до погодження умов плану з Києвом, країнам поки не вдалося отримати повної підтримки Кремля. В цілому, Путін не відкидає 20-пунктовий "мирний план", але його публічні заяви свідчать, що він не зацікавлений у завершенні війни з Україною. І саме через це, як вважає Axios, Білий дім утримався від підписання "плану процвітання" для України під час форуму.

Варто зауважити, що 20 січня Володимир Зеленський повідомив журналістам, що не вирушив до Давосу на Всесвітній економічний форум (ВЕФ), а залишився у Києві для координації роботи всіх служб, задіяних у ліквідації наслідків обстрілів того дня. Водночас він зазначив, що у разі підписання важливих документів щодо України на форумі його поїздка все ж може відбутися.

Президент уточнив, що його участь у ВЕФ залежатиме від підписання з США "плану процвітання" та отримання відповідних гарантій безпеки. За його словами, наразі залишився останній етап для завершення оформлення цих документів.

Нагадаємо, що Путін отримав мирний план ще на початку цього місяця через свого помічника Кирила Дмитрієва. Очікується, що 22 січня він проведе зустріч з американськими перемовниками та запропонує зміни до плану.

Раніше Трамп заявляв, що досі не зміг завершити російсько-українську війну, бо коли до миру готова РФ, цього нібито не хоче Україна, а коли готова Україна — не хоче РФ.