Путін отримав мирний план, узгоджений з Україною: завтра він має дати відповідь, — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін завтра, 22 січня, проведе зустріч з американськими перемовниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Під час зустрічі планується обговорити мирний план США, який було погоджено з Україною та Європою.

Путін отримав мирний план ще на початку цього місяця через свого помічника Кирила Дмитрієва. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Очікується, що Путін презентує своє бачення та запропонує зміни до плану. Водночас у Кремлі розглядають цю пропозицію як значний крок вперед на шляху до досягнення миру. Хоча частину питань, які є важливими для Москви, або не вирішили, або їхнє формулювання не влаштовує Росію.

Кремлівські чиновники відзначають, що США готові визнати Крим та інші українські території такими, що перебувають під контролем Росії. Через це Путін намагається діяти обережно та сигналізувати про окремі компроміси, аби головні його цілі були досягнуті.

Очікується, що Путін вимагатиме, аби за основу документа були взяті домовленості, які були досягнуті на Алясці під час саміту Путіна та Трампа. Відповідно до цих домовленостей Росія розраховує отримати всю Донецьку область, тоді як в інших регіонах бойові дії будуть заморожені вздовж нинішньої лінії зіткнення.

Україна відкидає вимоги вивести свої війська з території Донеччини, підконтрольна українським військовим.

У пропозиціях США пропонується перетворити неокуповану територію на демілітаризовану або вільну економічну зону під спеціальним управлінням. Незрозуміло, чи буде ця територія де-факто визнана російською згідно з цими планами, і які поступки, якщо такі є, Москва готова запропонувати натомість.

Зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером — що відомо

22 січня ввечері Стів Віткофф із зятем Трампа Джаредом Кушнером вирушить до Москви, де проведе перемовини з Володимиром Путіним.

За його словами, мирна угода вже узгоджена приблизно на 90%. Водночас на питання, наскільки сторони близькі до завершення останніх 10% роботи над мирною угодою, Віткофф відповів із посиланням на висловлювання українських перемовників, що за останні 6-7 тижнів було досягнуто більшого прогресу, ніж за 3-4 роки.

Віткофф також повідомив, що росіяни самі просили про зустріч з американською делегацією, тому, на його думку, "кожен є частиною процесу та хоче побачити мирну угоду".

Мирні перемовини

8 січня президент України Володимир Зеленський розповідав, що за результатами зустрічі в Парижі українська сторона узгодила з американськими та європейськими перемовниками гарантії безпеки та "базові рамки для закінчення війни".

Президент США Дональд Трамп в опублікованому 15 січня інтерв'ю заявив, що російський диктатор Володимир Путін "готовий до укладення мирної угоди", тоді як Україна "менш готова".

Путін своєю чергою під час зустрічі з іноземними дипломатами 15 січня заявив, що РФ послідовно досягатиме своїх цілей, якщо не буде прийнято умови Кремля.