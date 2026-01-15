"РФ послідовно досягатиме своїх цілей": Путін назвав умови завершення війни в Україні

Володимир Путін продовжуватиме досягати поставлених перед собою цілей в Україні, поки Київ не погодиться на запропоновані Кремлем умови мирної угоди. При цьому він стверджує, що Росія сподівається на "якнайшвидше мирне врегулювання".

Заяви Володимира Путіна щодо війни в Україні пролунали під час зустрічі з іноземними дипломатами 15 січня, передає російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости". За його словами, Росія пропонувала "варіанти та раціональні рішення" досягнення перемир'я, які могли б влаштувати весь світ, і закликав повернутися до "обговорення нової безпекової архітектури".

"Вважаємо, що до їх предметного обговорення варто було б повернутися, щоб закріпити ті умови, за яких може бути досягнуто, і чим швидше, тим краще, мирне врегулювання конфлікту в Україні. Саме довгострокового та стійкого миру, що надійно забезпечує безпеку всіх і кожного, прагне наша країна", — сказав російський диктатор.

Він заявив, що у Києві та країнах-союзницях "не готові" до прийняття умов РФ для досягнення миру.

"Але ми сподіваємося, що усвідомлення такої необхідності рано чи пізно прийде. Поки цього немає, Росія продовжить послідовно досягати поставлених перед собою цілей", — сказав Путін.

При цьому він додав, що РФ "завжди відкрита до вибудовування рівних і взаємовигідних відносин з усіма міжнародними партнерами в ім'я загального процвітання, добробуту та розвитку".

Він також заявив, що мир потребує "зусиль, відповідальності та свідомого вибору", а Росія готова до відновлення необхідного рівня відносин з країнами Європи та підтримує укріплення центральної ролі Організації Об'єднаних Націй у світових справах, та при цьому "віддана ідеалам багатополярного світопорядку".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в опублікованому 15 січня інтерв'ю заявив, що, на його погляд, президент України Володимир Зеленський затримує укладення мирної угоди, а Володимир Путін готовий до цього.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про погіршення ситуації для Києва в переговорах та погодився з заявою Трампа про те, що нібито Зеленський гальмує мирний процес.