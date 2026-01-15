"Коридор для рішень звужується": в Кремлі заявили про погіршення ситуації для Києва в переговорах

Речник Кремля Дмитро Пєсков погодився із заявами президента США Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський нібито гальмує мирний процес. За його словами, "коридор для ухвалення рішення звужується", а ситуація для Києва дедалі погіршується.

Заяви Пєскова щодо мирних переговорів передає 15 січня російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости". Преса поставила йому питання щодо нещодавнього інтерв'ю Трампа, в якому американський президент сказав, що "Путін готовий", а Україна "менш готова" до мирної угоди.

"Тут можна погодитися. Це дійсно так. Президент Путін і російська сторона зберігають свою відкритість. Позиція російської сторони добре відома і американським перемовникам, і президенту Трампу. Вона добре відома і Києву. Ця позиція послідовна", — сказав речник Путіна.

За його словами, ситуація для Києва з дня на день погіршується, і "звужується коридор для ухвалення рішень".

"Ми ще минулого року казали, що, звісно ж, давно настав час взяти на себе відповідальність і ухвалити відповідне рішення. Поки у Києві цього не роблять", — сказав Пєсков.

Мирні переговори: що заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп в опублікованому 15 січня інтерв'ю заявив, що Україна затримує укладення мирної угоди. Американський лідер вважає, що Путін "готовий укласти угоду", а Зеленському "важко це зробити". Також українського президента Трамп назвав причиною того, що США досі не домоглися завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, 13 січня постійний представник РФ при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя заявив, що Росія воюватиме, доки Зеленський "не схаменеться" та не погодиться на "реалістичні умови" перемовин. За його словами, при цьому умови для Києва "будуть погіршуватися з кожним днем".