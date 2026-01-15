"Коридор для решений сужается": в Кремле заявили об ухудшении ситуации для Киева в переговорах

Представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы тормозит мирный процесс. По его словам, "коридор для принятия решения сужается", а ситуация для Киева все более ухудшается.

Заявления Пескова о мирных переговорах передает 15 января российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости". Пресса задала ему вопрос относительно недавнего интервью Трампа, в котором американский президент сказал, что "Путин готов", а Украина "менее готова" к мирному соглашению.

"Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость. Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и Киеву. Эта позиция последовательна", — сказал спикер Путина.

По его словам, ситуация для Киева со дня на день ухудшается, и "сужается коридор для принятия решений".

"Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, давно пора взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают", — сказал Песков.

Мирные переговоры: что заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в опубликованном 15 января интервью заявил, что Украина задерживает заключение мирного соглашения. Американский лидер считает, что Путин "готов заключить соглашение", а Зеленскому "трудно это сделать". Также украинского президента Трамп назвал причиной того, что США до сих пор не добились завершения российско-украинской войны.

Напомним, 13 января постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия будет воевать, пока Зеленский "не одумается" и не согласится на "реалистичные условия" переговоров. По его словам, при этом условия для Киева "будут ухудшаться с каждым днем".