"Условия будут хуже с каждым днем": Небензя в ООН пригрозил, что РФ будет воевать, пока Зеленский "не придет в чувства"

Условия мирных переговоров для Украины "будут становиться хуже" с каждым днем, а за каждую атаку россияне будут "жестко" отвечать ответными ударами.

Кремль пока не собирается прекращать войну против Украины. Об этом 12 января заявил на заседании Совета безопасности ООН по Украине заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя, передает российское медиа "ТАСС".

Во время заседания, которое созвали из-за российского удара ракетой "Орешник" по Львовской области, Небензя выступил с заявлением о том, что РФ якобы не осуществляет атак по мирным жителям. Вместо этого он обвинил Украину в таких обстрелах, а страны Запада в том, что они "игнорируют" украинские атаки по России.

"Россия продолжит решать поставленные задачи военными средствами до тех пор, пока Владимир Зеленский "не придет в чувства" и не согласится на "реалистичные условия" переговоров", — заявил Небензя.

Відео дня

Он также пригрозил, что условия для Киева "будут ухудшаться с каждым днем", а на каждую атаку, по его словам, "будет жесткий ответ".

Небензя обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы "обнуляет" предложения США по урегулированию войны. По его словам, он выдвигает "нереальные условия".

Комментируя возможное размещение миротворцев как часть гарантий безопасности для Украины, Небензя объявил, что это Киеву "не поможет".

"Киевскому режиму не поможет продвижение натовских сил к границам Украины", — заявил представитель Кремля.

Зато постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник рассказал, что массированные атаки россиян по украинским городам демонстрируют нежелание Кремля заканчивать войну в Украине. Это "сознательный политический сигнал" со стороны российских властей, направленный в частности к американцам.

Напомним, 12 января Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовятся осуществить новую массированную атаку по Украине уже в ближайшее время.

Также 12 января издание Bloomberg объяснило, почему россияне усилили атаки на Украину именно сейчас.