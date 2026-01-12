Мира не будет: почему РФ усилила атаки на Украину именно сейчас, — Bloomberg

В результате российских атак в 2025 году погибло около 2400 украинских мирных жителей, еще почти 12 000 получили ранения. Это почти на 30% больше, чем в 2024-м.

Свои атаки на мирное население Россия активизировала после того, как президент США Дональд Трамп начал предпринимать усилия по прекращению войны в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку жертв 2025 года, проведенной европейскими правительствами.

В отчете общее число погибших украинских мирных жителей с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года составляет около 15 000 человек, более 40 000 получили ранения. В нем также говорится о 758 погибших украинских детях и еще 2445 раненых.

Аналитики обратили внимание, что масштабы атак ВС РФ увеличивались всякий раз, когда администрация Трампа пыталась продвинуть мирные переговоры.

Відео дня

Согласно отчету, более 2000 из 2025 смертей среди гражданского населения произошли после телефонного разговора Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в марте, в ходе которого лидеры договорились начать переговоры о прекращении огня.

ВС РФ нанесли 40 крупнейших воздушных ударов за всю войну в течение нескольких месяцев после того, как ее официальные лица приняли участие в первых за три года прямых переговорах со своими украинскими коллегами в мае.

Во второй половине года — в основном после августовской встречи Трампа с Путиным в Анкоридже, штат Аляска, — Россия запускала в среднем 5300 беспилотников по Украине каждый месяц. Это более чем в пять раз превышает среднемесячный показатель 2024 года.

Когда в ноябре 2025 года начал обсуждаться мирный план из 28 пунктов, Россия запустила свыше 9000 беспилотников и 350 ракет по украинским городам, убив более 220 мирных жителей.

Эти цифры очень похожи на последние данные, опубликованные Мониторинговой миссией ООН в Украине. 12 января она сообщила 2514 погибших и 12142 раненых мирных жителях. Больше всего из них – пожилые люди, многие из которых остаются в прифронтовых деревнях.

По мнению ресурса, эта ситуация говорит о том, что Путин не намерен заключать никакие мирные соглашения и останавливать кровопролитие. Этими атаками он показывает, что, если его интересы не будут учтены, он готов к усилению террора, чтобы сломить украинцев.

Напомним, житель Покровска рассказал о расстреле мирных бойцами ВС РФ.

Также сообщалось, что политический репортер телеканала ABC Рэйчел Скотт не побоялась спросить у Путина, когда он перестанет убивать гражданских.