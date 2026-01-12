Миру не буде: чому РФ посилила атаки на Україну саме зараз, — Bloomberg

Унаслідок російських атак у 2025 році загинуло близько 2400 українських мирних жителів, ще майже 12 000 дістали поранення. Це майже на 30% більше, ніж у 2024-му.

Свої атаки на мирне населення Росія активізувала після того, як президент США Дональд Трамп почав докладати зусиль для припинення війни в Україні, повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінку жертв 2025 року, проведену європейськими урядами.

У звіті загальне число загиблих українських мирних жителів з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року становить близько 15 000 осіб, понад 40 000 дістали поранення. У ньому також ідеться про 758 загиблих українських дітей і ще 2445 поранених.

Аналітики звернули увагу, що масштаби атак ЗС РФ збільшувалися щоразу, коли адміністрація Трампа намагалася просунути мирні переговори.

Згідно зі звітом, понад 2000 із 2025 смертей серед цивільного населення сталися після телефонної розмови Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним у березні, під час якої лідери домовилися почати переговори про припинення вогню.

ЗС РФ завдали 40 найбільших повітряних ударів за всю війну протягом кількох місяців після того, як її офіційні особи взяли участь у перших за три роки прямих переговорах зі своїми українськими колегами в травні.

У другій половині року — переважно після серпневої зустрічі Трампа з Путіним в Анкориджі, штат Аляска, — Росія запускала в середньому 5300 безпілотників по Україні щомісяця. Це більш ніж у п'ять разів перевищує середньомісячний показник 2024 року.

Коли в листопаді 2025 року почали обговорювати мирний план із 28 пунктів, Росія запустила понад 9000 безпілотників і 350 ракет по українських містах, убивши понад 220 мирних жителів.

Ці цифри дуже схожі на останні дані, опубліковані Моніторинговою місією ООН в Україні. 12 січня вона повідомила про 2514 загиблих і 12142 поранених мирних жителів. Найбільше з них — люди похилого віку, багато з яких залишаються в прифронтових селах.

На думку ресурсу, ця ситуація свідчить про те, що Путін не має наміру укладати жодних мирних угод і зупиняти кровопролиття. Цими атаками він показує, що, якщо його інтереси не будуть враховані, він готовий до посилення терору, щоб зломити українців.

