"Умови будуть гіршими з кожним днем": Небензя в ООН пригрозив, що РФ воюватиме, доки Зеленський "не схаменеться"

Умови мирних переговорів для України "ставатимуть гіршими" з кожним днем, а за кожну атаку росіяни будуть "жорстко" відповідати ударами у відповідь.

Кремль наразі не збирається припиняти війну проти України. Про це 12 січня заявив на засіданні Ради безпеки ООН щодо України заявив постійний представник РФ Василь Небензя, передає російське медіа "ТАСС".

Під час засідання, яке скликали через російський удар ракетою "Орешник" по Львівській області, Небензя виступив із заявою про те, що РФ нібито не здійснює атак по мирних мешканцях. Натомість він звинуватив Україну у таких обстрілах, а країни Заходу у тому, що вони "ігнорують" українські атаки по Росії.

"Росія продовжить вирішувати поставлені завдання військовими засобами доти, доки Володимир Зеленський "не схаменеться" і не погодиться на "реалістичні умови" переговорів", — заявив Небензя.

Відео дня

Він також пригрозив, що умови для Києва "будуть погіршуватися з кожним днем", а на кожну атаку, за його словами, "буде жорстка відповідь".

Небензя звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що той нібито "обнуляє" пропозиції США щодо врегулювання війни. За його словами, він висуває "нереальні умови".

Коментуючи можливе розміщення миротворців як частину гарантій безпеки для України, Небензя оголосив, що це Києву "не допоможе".

"Київському режиму не допоможе просування натівських сил до кордонів України", — заявив представник Кремля.

Натомість постійний представник України при ООН Андрій Мельник розповів, що масовані атаки росіян по українських містах демонструють небажання Кремля закінчувати війну в Україні. Це "свідомий політичний сигнал" з боку російської влади, спрямований зокрема до американців.

Нагадаємо, 12 січня Володимир Зеленський попередив, що росіяни готуються здійснити нову масовану атаку по Україні вже найближчим часом.

Також 12 січня видання Bloomberg пояснило, чому росіяни посилили атаки на Україну саме зараз.