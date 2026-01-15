"РФ будет последовательно достигать своих целей": Путин назвал условия завершения войны в Украине

Владимир Путин будет продолжать достигать поставленных перед собой целей в Украине, пока Киев не согласится на предложенные Кремлем условия мирного соглашения. При этом он утверждает, что Россия надеется на "скорейшее мирное урегулирование".

Заявления Владимира Путина относительно войны в Украине прозвучали во время встречи с иностранными дипломатами 15 января, передает российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости". По его словам, Россия предлагала "варианты и рациональные решения" достижения перемирия, которые могли бы устроить весь мир, и призвал вернуться к "обсуждению новой архитектуры безопасности".

"Считаем, что к их предметному обсуждению следовало бы вернуться, чтобы закрепить те условия, при которых может быть достигнуто, и чем быстрее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта в Украине. Именно долгосрочного и устойчивого мира, надежно обеспечивающего безопасность всех и каждого, стремится наша страна", — сказал российский диктатор.

Он заявил, что в Киеве и странах-союзницах "не готовы" к принятию условий РФ для достижения мира.

"Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока этого нет, Россия продолжит последовательно достигать поставленных перед собой целей", — сказал Путин.

При этом он добавил, что РФ "всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя общего процветания, благополучия и развития".

Он также заявил, что мир требует "усилий, ответственности и сознательного выбора", а Россия готова к восстановлению необходимого уровня отношений со странами Европы и поддерживает укрепление центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, и при этом "привержена идеалам многополярного миропорядка".

Напомним, президент США Дональд Трамп в опубликованном 15 января интервью заявил, что, на его взгляд, президент Украины Владимир Зеленский задерживает заключение мирного соглашения, а Владимир Путин готов к этому.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об ухудшении ситуации для Киева в переговорах и согласился с заявлением Трампа о том, что якобы Зеленский тормозит мирный процесс.