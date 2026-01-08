Чи готова РФ "реально" закінчувати війну та чи "фіналізовані" гарантії безпеки США, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з секретарем Ради з національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим щодо "фіналізації" угоди про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Умєров брав участь у нараді з партнерами у Парижі, і доповів, що угода на найвищому рівні "майже готова". Як вплине позиція Російської Федерації на питання гарантій Україні чи є натяки на бажання завершити війну?

Під час розмови з американськими та європейськими перемовниками Україна узгодила деталі гарантій безпеки, а також говорила про "базові рамки для закінчення війни", написав Зеленський у Telegram-каналі. За оцінкою української сторони, двосторонній документ між Україною та США "готовий до фіналізації найвищому рівні". Так само на фінальній стадії пропозиції Києва щодо умов миру.

У дописі наголошується, що тепер Вашингтон повинен показати пропозиції Москві. На цьому етапі Україна та партнери очікують відповіді РФ, яка покаже, чи є готовність до завершення війни. Український президент наголосив, що деталі перемовин дізнається від Умєрова, коли той разом з делегацією повернеться до Києва. Тим часом глава держави нагадав партнерам, що потрібно більше тиснути на РФ, що схилити Кремль до рішення, яке поки не проглядається.

"Інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети", — ідеться у дописі Зеленського.

Мирні переговори - заява Зеленського про Париж 6-7 січня 2026 року Фото: Скриншот

Мирні переговори — деталі зустрічі в Парижі та гарантій безпеки

Зазначимо, 6-7 січня у Парижі відбулась зустріч української делегації з лідерами та представниками 27 країн — учасників "коаліції охочих" та просто партнерів. Серед іншого, відбулась зустріч президента Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За підсумками зустрічі озвучили спільне комюніке та орієнтовні дії партнерів після завершення війни. Зокрема, медіа повідомили, що Франція та Британія готові розмістити 15-30 тис. військових на заході України, а інші партнери тим часом займатимуться координацією, військовою допомогою, моніторингом. При цьому Бельгія навчатиме військових, Польща надасть логістику, Румунія — безпеку на морі, Чехія буде координувати надання боєприпасів, підсумувала інфографіка на порталі "Слово і Діло".

Мирні переговори - які гарантії безпеки отримає Україна за підсумками Парижа 6-7 січня 2026 року Фото: Слово і Діло

Тим часом Фокус зібрав думки експертів та аналітиків щодо підсумків паризького саміту. З'ясувалось, що переговори європейських партнерів, України та США "обнулили" пропозиції РФ і тепер президент Володимир Путін "гру" спочатку.

Нагадуємо, медіа The Times розповіло, яку саме кількість військових може розмістити Україні "коаліція охочих", та пояснило, як це пов'язано з чисельністю європейських армій.