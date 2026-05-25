Включно з Британією та Францією: 5 держав заблокували план НАТО з фінансування України

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували ініціативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо виділення членами Альянсу 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні.

Рютте розраховував затвердити пропозицію на річному саміті НАТО в Анкарі, пише The Telegraph з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ініціативу не реалізують через відсутність одностайної підтримки союзників.

За даними журналістів, щонайменше сім країн НАТО, які вже витрачають на Україну понад 0,25% свого ВВП, висловили підтримку ідеї, до них належать:

Нідерланди;

Польща;

країни Балтії;

Скандинавські держави.

Проте рішення в Альянсі ухвалюються консенсусом, а Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада виступили проти. За словами співрозмовника видання, вказані країни "не в захваті від цієї ідеї".

Автори матеріалу підкреслили, що це стало подвійним ударом по репутації Великої Британії, яка позиціонує себе як один із найвідданіших союзників України.

Офіційний внесок Британії — 3 млрд фунтів на рік, або близько 0,1% ВВП — є третім за розміром після США і Німеччини, але значно нижчим за запропонований поріг.

"Я б дуже хотів, щоб більше країн, які так гарно відгукуються про Україну, також підкріплювали свої слова реальними грошима", — зазначив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

