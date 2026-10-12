Київ під ракетною атакою: в столиці пролунали потужні вибухи до тривоги

Ввечері 12 жовтня Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у напрямку столиці і майже одномоментно в місті пролунала серія вибухів.

У понеділок, 12 жовтня, у Києві оголосили червоний рівень небезпеки — ракетну загрозу. В Telegram-каналі КМДА влада закликала мешканців негайно пройти до укриттів цивільного захисту.

"УВАГА! У Києві оголошена ракетна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" — йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

О 22:09 Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у напрямку Києва.

Кореспондент Фокусу повідомив, що вибухи пролунали до сирен повітряної тривоги. За попередніми даними моніторингових каналів, у місті могли пролунати близько шести вибухів. Водночас офіційного підтвердження їхньої кількості та інформації про можливі влучання на момент публікації немає.

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Міський голова Києва Віталій Кличко о 22:44 повідомив про влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпровському районі, а згодом також про зафіксоване влучання в 4-поверхову складську будівлю в Деснянському районі. Деталей про наслідки на момент публікації новини не було.

Відсутність попередження про повітряну тривогу перед вибухами в Києві уже викликала бурхливе обговорення в соцмережах. Зокрема, почали поширювати припущення, що це могло бути пов’язано з нібито припиненням передавання Україні американських розвідувальних даних. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко спростував такі твердження та закликав не поширювати неперевірену інформацію.

"Не розносьте про балістику і відсутність тривоги через те, що "забрали розвіддані". Не відповідає дійсності", — наголосив він.

Слідом за Коваленком на ситуацію відреагував військовий та експерт у сфері радіотехнологій Сергій Бескрестнов, багатьом відомий як "Сергій Флеш". Він також закликав не робити передчасних висновків щодо причин відсутності попередження про загрозу.

"Друзі, це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно", — написав Бескрестнов.

Нагадаємо, увечері 12 жовтня російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. На місці удару спалахнула пожежа, вогонь охопив квартири та автомобілі у дворі. Про наслідки цієї атаки повідомляли міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська прокуратура.

Спочатку повідомлялося про одну загиблу людину та чотирьох постраждалих, однак згодом кількість жертв зросла.

Так, станом на 21 годину вечора було відомо про загибель 59-річної жінки. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. Постраждали щонайменше 7 людей. У них осколкові поранення, забої, різані рани. Серед травмованих — 17- річна дівчина.

До слова, в Україні попереджали про можливі наслідки припинення обміну розвідданими зі США — зокрема, йдеться про ризик втрати оперативної інформації щодо запусків російських балістичних ракет. У Верховній Раді наголосили, що можливостей європейських партнерів для виявлення таких пусків наразі може бути недостатньо.

Також Фокус писав, що росіяни вдарили по кондитерському заводу "Рошен" у Вінниці 12 жовтня.