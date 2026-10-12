Приліт у "Рошен": росіяни вдарили по кондитерському заводу у Вінниці

12 жовтня близько 16:00 російська армія поцілила у кондитерський завод "Рошен" у Вінниці. На місці влучання було видно стовп диму.

Місцеві канали повідомили, що на місці влучання місцеві помітили стовп диму. Голова Вінницької ОВА підтвердила факт влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури та зазначила, що всі служби швидкого реагування виїхали на місце удару. Посадовиця також зазначила, що пожежу вдалося ліквідувати. Інформації про травмованих не надходило.

Компанія "Рошен" офіційно підтвердили факт влучання. Обійшлося без жертв: працівників врятувало те, що система оповіщення спрацювала вчасно, а евакуацію провели швидко.

Росіяни вдарили по фабриці "Рошен" у Вінниці

Одночасно з атакою російська пропаганда почала запускати вигадки про те, що на підприємствах корпорації нібито складають дрони. "Рошен" це офіційно заперечує: заводи випускають кондитерські вироби й не мають жодного стосунку до безпілотників чи будь-якої іншої продукції військового призначення, а вінницький майданчик є цивільним об'єктом.

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В компанії додали, що обстріли харчових виробництв ставлять під загрозу життя цивільних співробітників, руйнують потужності та робочі місця, а також зривають постачання товарів.

У корпорації наголошують, що фейки не змінюють цивільного статусу її підприємств і не можуть бути підставою для ударів по них. "Рошен" вимагає розслідувати атаку та дати належну правову оцінку діям тих, хто за неї відповідальний.

Варто зазначити, що Вінниця – головний майданчик Roshen: дві кондитерські фабрики й молочний завод, нову фабрику відкрили у 2012 році. Назва походить від прізвища засновника Петра Порошенка. Сьогодні це шість майданчиків в Україні, фабрики в Литві й Угорщині, близько 300 тисяч тонн продукції на рік і понад 12 тисяч працівників. Бізнес належить родині Порошенків.

Раніше повідомлялося, що 7 лютого найбільший склад готової продукції кондитерської корпорації Roshen у Яготині Бориспільського району Київської області було знищено внаслідок атаки ЗС РФ.

Також під час комбінованої атаки на Київ вночі 24 січня загинула співробітниця кондитерської фабрики Roshen. Також відомо про трьох постраждалих.