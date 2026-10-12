Прилет по "Рошену": россияне ударили по кондитерскому заводу в Виннице

12 октября около 16:00 российская армия обстреляла кондитерский завод "Рошен" в Виннице. На месте попадания был виден столб дыма.

Местные каналы сообщили, что в месте попадания местные жители заметили столб дыма. Глава Винницкой областной государственной администрации подтвердила факт попадания в объект гражданской инфраструктуры и отметила, что все службы быстрого реагирования выехали на место удара. Чиновница также отметила, что пожар удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.

Компания "Рошен" официально подтвердила факт попадания. Жертв не было: сотрудников спасло то, что система оповещения сработала вовремя, а эвакуация была проведена оперативно.

Россияне нанесли удар по фабрике "Рошен" в Виннице

Одновременно с атакой российская пропаганда начала распространять выдумки о том, что на предприятиях корпорации якобы собирают дроны. "Рошен" это официально опровергает: заводы выпускают кондитерские изделия и не имеют никакого отношения к беспилотникам или какой-либо другой продукции военного назначения, а винницкая площадка является гражданским объектом.

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В компании добавили, что обстрелы пищевых предприятий ставят под угрозу жизнь гражданских сотрудников, разрушают производственные мощности и рабочие места, а также срывают поставки товаров.

В корпорации подчеркивают, что фейки не меняют гражданский статус её предприятий и не могут служить основанием для нанесения по ним ударов. "Рошен" требует расследовать атаку и дать надлежащую правовую оценку действиям тех, кто за неё ответственен.

Стоит отметить, что Винница — главная площадка компании Roshen: здесь расположены две кондитерские фабрики и молочный завод, а новую фабрику открыли в 2012 году. Название происходит от фамилии основателя Петра Порошенко. Сегодня это шесть производственных площадок в Украине, фабрики в Литве и Венгрии, около 300 тысяч тонн продукции в год и более 12 тысяч сотрудников. Бизнес принадлежит семье Порошенко.

Ранее сообщалось, что 7 февраля крупнейший склад готовой продукции кондитерской корпорации "Roshen" в Яготине Бориспольского района Киевской области был уничтожен в результате атаки ВС РФ.

Кроме того, в ходе комбинированной атаки на Киев ночью 24 января погибла сотрудница кондитерской фабрики Roshen. Также известно о трёх пострадавших.