Удар ВС РФ по крупнейшему складу Roshen: что будет с ценами на продукцию

7 февраля крупнейший склад готовой продукции кондитерской корпорации Roshen в Яготине Бориспольского района Киевской области был уничтожен в результате атаки ВС РФ.

Во время очередной атаки на логистический центр все работники были в укрытиях и жертв удалось избежать, а вот склад практически полностью разрушен, заявили в компании.

В Roshen выразили искреннюю благодарность украинцам за поддержку, а команду ГСЧС — за ликвидацию последствий.

"Это вдохновляет работать еще больше, чтобы обеспечить качественную продукцию страны во время войны", — говорится в сообщении.

Так склад выглядел днем 7 февраля Фото: Roshen

Теперь Roshen переходит на круглосуточный режим работы.

"Несмотря на все убытки, мы приняли принципиальное решение: цены на нашу продукцию не будут расти. Они останутся стабильными и доступными", — заверили клиентов.

В компании напомнили, что только за время полномасштабного вторжения они уплатили более 21,6 млрд гривен налогов в бюджет страны, поскольку верят в Украину, а также гордятся стойкостью, достоинством и волей к победе каждого украинца.

Телеканал "Эспрессо" со ссылкой на свой источник сообщает, что убытки Roshen после этой атаки могут составить около $20 миллионов.

"Это огромная площадь… Находится там около 12 тысяч тонн продукции крахмально-паточного бизнеса и 23 тысячи паллет готовой продукции разнообразной, то есть вафельное, крекерное многое… Уцелело около 5 тысяч тонн паточной продукции", — рассказал информатор.

Сейчас продолжается подсчет нанесенного ущерба. Чтобы минимизировать перебои с обеспечением продукцией торговой сети, в компании работают над диверсификацией, децентрализацией и релокацией.

По словам источника, нет сомнений в том, что эта атака была целенаправленной. Он говорит, что компания якобы готова вложить средства в закупку ПВО в целях безопасности своих работников:

"Мы готовы поставить свое оборудование, мы готовы купить и поставить экипажи ракет".

Напомним, 24 января ВС РФ уже атаковали Roshen. Тогда прилетело по кондитерской фабрике в Голосеевском районе Киева. Пострадали верхние этажи помещения. В результате удара погибла сотрудница, еще несколько человек получили ранения.

Также сообщалось, что 6 сентября прошлого года на крупнейшей в Украине кондитерской фабрике Roshen в Киеве произошел пожар.