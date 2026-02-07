Удар ЗС РФ по найбільшому складу Roshen: що буде з цінами на продукцію

7 лютого найбільший склад готової продукції кондитерської корпорації Roshen у Яготині Бориспільського району Київської області було знищено внаслідок атаки ЗС РФ.

Під час чергової атаки на логістичний центр усі працівники були в укриттях і жертв вдалося уникнути, а ось склад практично повністю зруйновано, заявили в компанії.

У Roshen висловили щиру подяку українцям за підтримку, а команді ДСНС — за ліквідацію наслідків.

"Це надихає працювати ще більше, щоб забезпечити якісну продукцію країни під час війни", — йдеться в повідомленні.

Так склад виглядав удень 7 лютого Фото: Roshen

Тепер Roshen переходить на цілодобовий режим роботи.

"Незважаючи на всі збитки, ми ухвалили принципове рішення: ціни на нашу продукцію не зростатимуть. Вони залишаться стабільними та доступними", — запевнили клієнтів.

У компанії нагадали, що тільки за час повномасштабного вторгнення вони сплатили понад 21,6 млрд гривень податків до бюджету країни, оскільки вірять в Україну, а також пишаються стійкістю, гідністю і волею до перемоги кожного українця.

Відео дня

Телеканал "Еспресо" з посиланням на своє джерело повідомляє, що збитки Roshen після цієї атаки можуть становити близько $20 мільйонів.

"Це величезна площа... Знаходиться там близько 12 тисяч тонн продукції крохмально-патокового бізнесу і 23 тисячі палет готової продукції різноманітної, тобто вафельне, крекерне багато чого... Уціліло близько 5 тисяч тонн патокової продукції", — розповів інформатор.

Наразі триває підрахунок завданих збитків. Щоб мінімізувати перебої із забезпеченням продукцією торговельної мережі, у компанії працюють над диверсифікацією, децентралізацією та релокацією.

За словами джерела, немає сумнівів у тому, що ця атака була цілеспрямованою. Він каже, що компанія нібито готова вкласти кошти в закупівлю ППО з метою безпеки своїх працівників:

"Ми готові поставити своє обладнання, ми готові купити і поставити екіпажі ракет".

Нагадаємо, 24 січня ЗС РФ уже атакували Roshen. Тоді прилетіло по кондитерській фабриці в Голосіївському районі Києва. Постраждали верхні поверхи приміщення. Унаслідок удару загинула співробітниця, ще кілька людей дістали поранення.

Також повідомлялося, що 6 вересня минулого року на найбільшій в Україні кондитерській фабриці Roshen у Києві сталася пожежа.