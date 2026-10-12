Киев под ракетным обстрелом: в столице раздались мощные взрывы, после чего была объявлена тревога

Вечером 12 октября Воздушные силы ВСУ предупредили о высокоскоростной цели в направлении столицы, и почти одновременно в городе раздалась серия взрывов.

В понедельник, 12 октября, в Киеве объявили красный уровень опасности — ракетную угрозу. В Telegram-канале КГГА власти призвали жителей немедленно направиться в укрытия гражданской защиты.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена ракетная угроза! Просим всех немедленно направиться в укрытия гражданской защиты!" — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

В 22:09 Воздушные силы ВСУ сообщили о высокоскоростной цели в направлении Киева.

Корреспондент Фокуса сообщил, что взрывы раздались до того, как зазвучали сирены воздушной тревоги. По предварительным данным мониторинговых каналов, в городе могло прозвучать около шести взрывов. В то же время официального подтверждения их количества и информации о возможных попаданиях на момент публикации нет.

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Мэр Киева Виталий Кличко в 22:44 сообщил о попадании ракеты в объект транспортной инфраструктуры в Днепровском районе, а впоследствии также о зафиксированном попадании в 4-этажное складское здание в Деснянском районе. Детали о последствиях на момент публикации новости не последовало.

Отсутствие предупреждения о воздушной тревоге перед взрывами в Киеве уже вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В частности, стали распространяться предположения, что это могло быть связано с якобы прекращением передачи Украине американских разведывательных данных. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко опроверг такие утверждения и призвал не распространять непроверенную информацию.

"Не распространяйте слухи о баллистике и об отсутствии тревоги из-за того, что "забрали разведданные". Это не соответствует действительности", — подчеркнул он.

Вслед за Коваленко на ситуацию отреагировал военный и эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов, известный многим как "Сергей Флеш". Он также призвал не делать поспешных выводов о причинах отсутствия предупреждения об угрозе.

"Друзья, это уже не первый раз, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами наших партнеров. Есть определенные нюансы. Не стоит делать поспешных выводов", — написал Бескрестнов.

Напомним, вечером 12 октября российский беспилотник поразил 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. В результате атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения. На месте удара вспыхнул пожар, огонь охватил квартиры и автомобили во дворе. О последствиях этой атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская прокуратура.

Сначала сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших, однако впоследствии число жертв увеличилось.

Так, по состоянию на 21:00 вечера стало известно о гибели 59-летней женщины. Тело еще одного человека обнаружили в автомобиле возле дома. Пострадали как минимум 7 человек. У них осколочные ранения, ушибы, резаные раны. Среди пострадавших — 17-летняя девушка.

Кстати, в Украине предупреждали о возможных последствиях прекращения обмена разведданными с США — в частности, речь идет о риске потери оперативной информации о запусках российских баллистических ракет. В Верховной Раде подчеркнули, что возможностей европейских партнеров для обнаружения таких запусков на данный момент может быть недостаточно.

Кроме того, Фокус сообщал, что 12 октября россияне нанесли удар по кондитерскому заводу "Рошен" в Виннице.