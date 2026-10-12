РФ нанесла удар по многоэтажному дому в Киеве: рядом горят автомобили и детская площадка

Армия РФ нанесла удар по Дарницкому району столицы. Враг попал в 25-этажный жилой дом.

По сообщению КМВА, россияне атаковали здание с помощью дрона-камикадзе. На место уже направляются все соответствующие спасательные службы. По информации мэра столицы Виталия Кличко, попадания зафиксированы на уровне 12–16 этажей. Также горят автомобили во дворе дома.

Впоследствии стало известно, что в результате удара погибла женщина, сообщили в КМВА. Мэр Кличко заявил, что на 20:27 уже 11 человек числятся пострадавшими. Медики оказывают им всю необходимую помощь. О возгорании на детской площадке пишут СМИ.

Ранее Фокус сообщал, что враг обстрелял многоэтажное здание в Харькове. Трое человек получили ранения, у 12 наблюдается острая реакция, среди них — двое детей.

Видео дня

Отметим, что мы также сообщали о других подробностях обстрелов Украины и ударов реактивных дронов РФ. Выяснилось, что в ночь с 11 на 12 октября произошло несколько волн воздушных атак.