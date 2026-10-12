Без крыши, перекрытий и фасада: в Харькове дроны РФ попали в многоэтажные дома (фото)

Утром 12 октября Россия обстреляла Украину с помощью дронов, и удары пришлись по верхним этажам многоэтажных домов в Харькове, сообщила военная администрация. Кроме того, был нанесен удар по спортивной школе. ОВА показала кадры с разрушенными квартирами, в которых от обломков и пожаров пострадали мирные жители. Что произошло в Харькове в результате российского удара?

В результате удара РФ по Харькову пострадали объекты в Киевском районе города, говорится в Telegram-канале главы ОВА Олега Синегубова. Чиновник заявил, что произошло четыре волны атак, в ходе которых каждый раз страдали гражданские объекты. По данным Синегубова, ранены три человека, у 12 наблюдается острая реакция, среди них — двое детей, погибших нет.

Около 10:17 Синегубов подтвердил попадание в Харькове, добавив, что людям оказали помощь, а на месте удара РФ работают соответствующие службы. До этого появился ряд сообщений о серии российских авиаударов по Киевскому району. Первая атака произошла около 8:46: удар по многоэтажному дому, пострадали пять человек, среди них — 74-летняя женщина и 80-летний мужчина, мужчины в возрасте 36 и 74 лет, а также 10-летний мальчик. Вторая атака — в 9:24 по спортивному объекту: обращений к врачам не было. Следующие две — около 9:43 (частный дом, пострадали забор и окна), 10:12 — ещё одно многоэтажное здание (пострадали женщины 43 и 71 лет и 16-летняя девушка).

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Глава Харьковской ОГА опубликовал ряд фотографий с последствиями удара РФ по Харькову. Видно, что на верхнем этаже одного многоэтажного дома полностью разрушены стены, крыша, фасады трех-четырех квартир, а в соседних — выбиты стекла и вырваны рамы. Во второй — на средних этажах повреждены балконы, окна и фасадные стены.

Обстрел Харькова — многоэтажный дом с поврежденными квартирами после удара со стороны РФ 12 октября

Обстрел Харькова — многоэтажное здание с поврежденными балконами после удара со стороны РФ 12 октября Фото: Олег Синегубов / Telegram

Обстрел Харькова — подробности нападения РФ на Украину 12 октября

Мэр Харькова Игорь Терехов также писал об обстреле города и о последствиях попаданий дронов РФ. По подсчетам Терехова, было пять волн атак. В наиболее пострадавшем многоэтажном доме повреждены квартиры с 7 по 9 этажи. Мэр уточнил, что число пострадавших составляет 12 человек.

Обстрел Харькова — Терехов о попаданиях дронов РФ по многоэтажкам 12 октября Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о других деталях обстрела Украины и ударов реактивных дронов РФ. Выяснилось, что в ночь с 11 на 12 октября произошло несколько волн воздушных атак. Поздно вечером 11 октября российские беспилотники долетели до Ивано-Франковска и поразили здание с рестораном и магазином. Как сообщил мэр Руслан Марцинкив, погибли трое военнослужащих: мэр призвал людей оставаться дома в укрытиях во время обстрелов. Кроме того, утром стало известно, что дроны долетели до Волынской области, а взрывы слышали в Луцке. Местные власти пока не сообщали о пострадавших или разрушениях. К тому же, утром Одесская областная военная администрация сообщила о попадании по объекту портовой инфраструктуры. При этом Воздушные силы утром 12 октября сообщили об атаке 121 дрона РФ (в том числе 76 реактивных) и об ударе ракеты Х-59. Средства ПВО сбили 89 БПЛА, а удары были нанесены по 15 объектам.

Напоминаем, что 11 октября СМИ сообщили о закрытой встрече с министром обороны Евгением Хмарой, который рассказал об угрозе новых обстрелов средствами поражения РФ со скоростью 800 км/ч.