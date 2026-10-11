Реактивные дроны РФ будут разгоняться до 800 км: Хмара рассказал о подготовке к новой угрозе

Россия расширяет возможности своих реактивных дронов. В то же время Украина создает многоуровневую систему защиты от воздушных угроз.

Российская Федерация совершенствует средства нападения; в частности, вражеские реактивные дроны смогут развивать скорость до 800 км. Об этом в беседе с журналистами рассказал министр обороны Евгений Хмара, сообщает "РБК-Украина".

Министр подчеркнул, что очень важно планировать на несколько шагов вперед и иметь достаточный запас необходимого вооружения. Кроме того, ведомство работает над поиском способов противодействия следующему поколению угроз, и соответствующие задачи уже поставлены перед производителями, работающими в ОПК.

Глава оборонного ведомства подчеркивает, что вражеские беспилотники по-прежнему остаются серьезной проблемой, но Украина уже имеет опыт успешного применения дронов-перехватчиков против реактивных "Шахедов". В частности, во время боевого дежурства одно из подразделений уничтожило пять воздушных целей с помощью пяти перехватчиков "Барс".

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"Сейчас этот успешный опыт изучают и внедряют в более широких масштабах", — отметил Хмара, добавив, что Украина уже имеет в своём распоряжении сотни крупнокалиберных турелей для борьбы с БПЛА.

Кроме того, помимо турелей и дронов-перехватчиков, украинское небо в настоящее время защищают ЗРК, ПЗРК, системы РЭБ, "малая ПВО", а также авиационная компонента, в частности самолеты Mirage и F-16, рассказал Евгений Хмара.

Спецподразделения по борьбе с БПЛА

Впрочем, борьба с вражескими дронами должна стать отдельной специализацией в Силах обороны, подчеркивает Евгений Хмара, пишет "Укринформ".

Он пояснил, что обычная бригада, как правило, сосредоточена исключительно на непосредственной угрозе со стороны дрона.

"Поэтому необходимы специализированные подразделения второго эшелона, для которых поиск и уничтожение экипажей БПЛА станет одной из приоритетных задач", — считает министр.

По его словам, у нашей страны уже есть опыт, когда системные боевые действия, направленные против экипажей и мест базирования беспилотников, существенно снижали боевые возможности противника на отдельном участке, поэтому, по его мнению, этот положительный опыт необходимо масштабировать.

Напомним, что украинский беспилотник-перехватчик Sting S в ходе боевых испытаний уничтожил российский реактивный дрон "Герань-5".

Также Фокус сообщал, что глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, как украинские военные испытывают в реальных боевых условиях прототипы дронов-перехватчиков.