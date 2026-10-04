В Киеве развертывают систему турелей: Зеленский рассказал о новом уровне защиты столицы

В Киеве уже установлено более 12 автоматизированных турелей, предназначенных для сбивания дронов. Еще 8 подобных установок должны появиться в столичном регионе.

Киев только приступил к реализации программы по развертыванию и обеспечению нормального функционирования турелей для защиты от российских реактивных беспилотников. Об этом во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сообщил президент Владимир Зеленский.

На различных объектах будут установлены десятки турелей, пообещал глава государства.

Издание "Укринформ" сообщает, что в столице, как рассказал президент, уже установлено более 12 автоматизированных комплексов. Еще восемь дополнительных модулей, разработанных для пулеметов 50-го калибра, будут установлены для защиты объектов в Киевской области.

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Президент считает, что россияне будут делать ставку на реактивные дроны и баллистическое оружие, где количество постепенно превратится в качество, поэтому для противодействия новым угрозам необходима комбинированная защита.

Ракеты малой дальности и дроны-перехватчики

Зеленский также напомнил о программе "малых зенитных ракет", которых, по его словам, существует несколько видов.

"Во второй половине этого месяца мы рассчитываем увидеть результат", — отметил он и пообещал, что в случае положительных результатов испытаний страна сможет сразу же выйти на приемлемый объем производства данного продукта.

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Кроме того, Зеленский похвастался, что украинский дальнобойный реактивный беспилотник "Барс" продемонстрировал самый высокий процент сбитых вражеских целей, около 30%.

Президент сообщил, что в ближайшее время Киев получит 2 тысячи крылатых ракет-дронов "Барс", которые производятся совместно с Германией.

Напомним, что в апреле в Украине начала работу первая частная система ПВО компании Carmine Sky. В её состав входит система башен с дистанционно управляемыми турелями Sky Sentinel.

Также Фокус писал, что бойцы 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" провели боевые испытания турели с ИИ. Система автономно обнаруживает, сопровождает и рассчитывает траекторию БПЛА, а оператор лишь подтверждает поражение одним нажатием кнопки.