В Киеве развертывают систему турелей: Зеленский рассказал о новом уровне защиты столицы
В Киеве уже установлено более 12 автоматизированных турелей, предназначенных для сбивания дронов. Еще 8 подобных установок должны появиться в столичном регионе.
Киев только приступил к реализации программы по развертыванию и обеспечению нормального функционирования турелей для защиты от российских реактивных беспилотников. Об этом во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сообщил президент Владимир Зеленский.
На различных объектах будут установлены десятки турелей, пообещал глава государства.
Издание "Укринформ" сообщает, что в столице, как рассказал президент, уже установлено более 12 автоматизированных комплексов. Еще восемь дополнительных модулей, разработанных для пулеметов 50-го калибра, будут установлены для защиты объектов в Киевской области.
Президент считает, что россияне будут делать ставку на реактивные дроны и баллистическое оружие, где количество постепенно превратится в качество, поэтому для противодействия новым угрозам необходима комбинированная защита.
Ракеты малой дальности и дроны-перехватчики
Зеленский также напомнил о программе "малых зенитных ракет", которых, по его словам, существует несколько видов.
"Во второй половине этого месяца мы рассчитываем увидеть результат", — отметил он и пообещал, что в случае положительных результатов испытаний страна сможет сразу же выйти на приемлемый объем производства данного продукта.Важно
Кроме того, Зеленский похвастался, что украинский дальнобойный реактивный беспилотник "Барс" продемонстрировал самый высокий процент сбитых вражеских целей, около 30%.
Президент сообщил, что в ближайшее время Киев получит 2 тысячи крылатых ракет-дронов "Барс", которые производятся совместно с Германией.
Напомним, что в апреле в Украине начала работу первая частная система ПВО компании Carmine Sky. В её состав входит система башен с дистанционно управляемыми турелями Sky Sentinel.
Также Фокус писал, что бойцы 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" провели боевые испытания турели с ИИ. Система автономно обнаруживает, сопровождает и рассчитывает траекторию БПЛА, а оператор лишь подтверждает поражение одним нажатием кнопки.