У Києві розгортають систему турелей: Зеленський розповів про новий рівень захисту столиці

У Києві вже встановили понад 12 автоматизованих турелей, які призначені для збитті дронів. Ще 8 подібних установок мають з'явитися у столичному регіоні.

Київ лише розпочав программу встановлення та нормального розвитку турелей для захисту від російських реактивних безпілотників. Про це під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем розповів президент Володимир Зеленський.

На різних об'єктах будуть десятки турелей, пообіцяв глава держави.

Видання "Укрінформ" пише, що в столиці, як розповів президент, вже встановлено понад 12 автоматизованих комплексів. Ще додаткових вісім модулів, розроблених під кулемети 50-го калібру, будуть встановлюватись для захисту об'єктів у Київській області.

Президент вважає, що росіяни робитимуть ставки на реактивні дрони та балістику, де кількість поступово переходитиме в якість, тому проти нових загроз потрібен комбінований захист.

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Зеленський також нагадав про програму "малих зенітних ракет", яких, за його словами, існує декілька видів.

"У другій половині цього місяця ми розраховуємо побачити результат", — зазначив він та пообіцяв, що у разі позитивних випробувань країна зможе одразу вийти на прийнятну кількість відповідного продукту.

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Також Зеленський похвалився, що український далекобійний реактивний безпілотник "Барс" показав найвищий відсоток збиття ворожих цілей, десь 30% збиття.

Президент повідомив, що невдовзі Київ отримає 2 тисячі крилатих ракет-дронів "Барс", які виробляє спільно з Німеччиною.

Нагадаємо, у квітні в Україні розпочала роботу перша приватна ППО компанії Carmine Sky. До неї входить система веж із дистанційно керованими турелями Sky Sentinel.

Також Фокус писав, що воїни 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" провели бойове випробування турелі з ШІ. Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію БпЛА, а оператор лише підтверджує ураження одним натисканням кнопки.