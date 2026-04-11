Турелі для протидії дронам РФ: В Україні розпочала роботу перша приватна ППО (фото, відео)

Українська компанія Carmine Sky розмістила на території України першу приватну систему протиповітряної оборони. В неї входить система веж із дистанційно керованими турелями Sky Sentinel.

Наразі відомо, що компанія використовує систему віддаленого контролю за допомогою ігрового джойстика. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Розробкою займається компанія Carmine Sky, яка придумала встановлювати автоматичні турелі на базі кулемета M2 Browning. Сама система керується за допомогою ігрового геймпада, а зображення передає камера з функцією машинного зору.

"Турелі самостійно розпізнають цілі та наводяться на них, а оператор, який може перебувати за сотні кілометрів від об’єкта, лише підтверджує відкриття вогню", — пояснює деталі роботи системи портал "Мілітарний".

Ефективність збиття російських дронів за допомогою комплексів Sky Sentinel наразі становить 85%. Наразі основними цілями для збиття є саме ударні БПЛА.

Відео дня

"Основними цілями для нас є "Шахеди", відповідно їх і збиваємо. Вчора збили реактивний "Шахед" — усе, що потрапляє в зону дії турелі, далі не полетить", — повідомив фахівець із комунікацій компанії.

Також в Carmine Sky відзначають, що наразі в штаті задіяні переважно цивільні: кур’єри, поліцейські та таксисти. Також у штат працівників долучаються колишні українські військові.

Встановлення цієї системи на озброєння стало новим етапом у розвитку протидронових технологій.

Згодом стало відомо, що системи зі ШІ будуть збивати реактивні "Шахеди". В Україні йде робота над поворотними турелями зі штучним інтелектом (ШІ), призначеними для знищення російських реактивних безпілотників.