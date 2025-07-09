ЗСУ застосує першу автономну турель Sky Sentinel для знищення дронів Shahed

Українська армія вперше застосує повністю автономну турель Sky Sentinel з великокаліберним кулеметом M2 "Ma Deuce" для боротьби з дронами-камікадзе. Встановлення цієї системи на озброєння стало новим етапом у розвитку протидронових технологій.

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Як повідомив співробітник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран у мережі Facebook, ключовою особливістю Sky Sentinel є повна автономність: система самостійно розпізнає ціль, розраховує траєкторію польоту ворожого дрона, зокрема Shahed, і відкриває вогонь.

"Не потрібно жодного оператора. Все робитиме виключно штучний інтелект", – зазначив Таран.

Крім того, як наголосив спеціаліст, українські розробники почали впроваджувати систему штучного інтелекту OCDSS, яка дозволяє планувати ройові місії дронів на основі симуляцій тисяч бойових сценаріїв.

"Це означає: менше втрат, більше влучань і повний контроль над ситуацією в повітрі", – пояснив він.

Водночас Таран застеріг, що всі ці показники були продемонстровані лише на випробуваннях.

"Звісно, ці всі показники були на рівні випробувань і не впроваджені на рівні країни. Тож тепер чекатимемо, як вона покаже себе в реальних бойових умовах", – підсумував співробітник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран.

Фокус вже писав, що турель Sky Sentinel ("Небесний Страж") здатна виявляти та збивати російські безпілотні літальні апарати типу Shahed-136 і високошвидкісні крилаті ракети.

Нагадаємо, у квітні в українських бійців з'явилися автоматизовані турелі, здатні вести вогонь з укриття на відстані до 2,5 км.