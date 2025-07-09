ВСУ применит первую автономную турель Sky Sentinel для уничтожения дронов и крылатых ракет

Украинская армия впервые применит полностью автономную турель Sky Sentinel с крупнокалиберным пулеметом M2 "Ma Deuce" для борьбы с дронами-камикадзе. Установка этой системы на вооружение стала новым этапом в развитии противодронных технологий.

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Как сообщил сотрудник Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран в сети Facebook, ключевой особенностью Sky Sentinel является полная автономность: система самостоятельно распознает цель, рассчитывает траекторию полета вражеского дрона, в частности Shahed, и открывает огонь.

"Не нужно никакого оператора. Все будет делать исключительно искусственный интеллект", — отметил Таран.

Кроме того, как сообщает специалист, украинские разработчики начали внедрять систему искусственного интеллекта OCDSS, которая позволяет планировать роевые миссии дронов на основе симуляций тысяч боевых сценариев.

"Это означает: меньше потерь, больше попаданий и полный контроль над ситуацией в воздухе", — пояснил он.

В то же время Таран предостерег, что все эти показатели были продемонстрированы только на испытаниях.

"Конечно, эти все показатели были на уровне испытаний и не внедрены на уровне страны. Так что теперь будем ждать, как она покажет себя в реальных боевых условиях", — подытожил сотрудник Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран.

Фокус уже писал, что турель Sky Sentinel ("Небесный Страж") способна обнаруживать и сбивать российские беспилотные летательные аппараты типа Shahed-136 и высокоскоростные крылатые ракеты.

Напомним, в апреле у украинских бойцов появились автоматизированные турели, способные вести огонь из укрытия на расстоянии до 2,5 км.