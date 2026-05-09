ИИ-турель для перехвата вражеских БпЛА на оптоволокне прошла боевое применение, — Федоров

Один из участников кластера развития военных технологий Brave1 разработал турель с искусственным интеллектом. Об этом рассказал глава оборонного ведомства Михаил Федоров, показав реальную боевую работу по дронам ВС РФ.

Система автономно обнаруживает, сопровождает и просчитывает траекторию БпЛА, а оператор лишь подтверждает поражение одним нажатием кнопки. Указанная технология позволяет уничтожать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы к РЭБ, подчеркнул глава МО.

Турель с ИИ Фото: скриншот

Первыми турель в боевых условиях применили воины бригады "К-2" и это решение на ключевых направлениях фронта уже используют в более чем 10 подразделениях Сил обороны.

Следующим шагом, для защиты военных на линии боевого соприкосновения и гражданских на прифронтовых территориях от вражеских дронов, станет масштабирование решения и усиление "малой" ПВО.

