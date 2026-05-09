Лазер "Тризуб" на прицепе уничтожает дроны за 900 м: почему он лучше, чем Iron Beam и DragonFire

Украина вскоре получит лазерное оружие "Тризуб" — систему противовоздушной обороны, установленную на прицеп, которая сбивает дроны и слепит самолеты, рассказала компания-производитель. Впервые о ней заговорили в 2024 году, а финальные испытания начались весной 2026 — через два года. Между тем британская система DragonFire создавалась семь лет, а израильская Iron Beam — около 10. Каковы характеристики новейшего "Тризуба", какие цели он сбивает и чем отличается от мировых и украинских аналогов?

Лазерный комплекс "Тризуб" прожигает FPV-дроны на расстоянии 800-900 метров и достает разведывательные БпЛА на дистанции до 1,5 км, рассказали на портале Defender Media. Компания-производитель Celebra Tech сообщила журналистам, что изделие перешло к финальным испытаниям и прошлой зимой действительно уничтожило несколько FPV. Предыдущий командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский сообщил о существовании такого оружия в 2024 году. А впервые его показали уже в 2025 году на конференции "Европейская оборонная индустрия". С тех пор над ним дополнительно поработала команда из 15 человек, уточнили в компании.

Відео дня

Лазерное оружие Тризуб — первая презентация см. с 1:03:31

В Celebra Tech заявили, что начали работать над лазерным комплексом "Тризуб" в 2021-2022 годах. Тогда речь шла об испытаниях лазерной винтовки "Тризуб-120", которая сбивала российские вертолеты Ка-52 и разведдроны "Орлан" ВС РФ. После этого проверенный лазерный модуль использовали при разработке нового комплекса. Система "Тризуб" — мобильное лазерное оружие на прицепе, которое можно присоединить к машине и быстро доставить в нужное место, говорится в статье.

Лазерное оружие Тризуб — детали

Основные возможности лазерного комплекса "Тризуб" (согласно открытым данным):

сбивает FPV-дроны на расстоянии 800-900 м. Во время испытаний установка прожгла 7, 8, 9, 13-дюймовые беспилотники;

сбивает разведдроны на расстоянии 1500 м;

"практически способен" сбить дроны-камикадзе "Шахед" на расстоянии до 5 км;

можно использовать для разминирования;

прогнозировали сбитие ударный БпЛА, крылатых ракет и баллистики на расстоянии до 3 км, самолетов — до 5 км, ослепление оптики — на 10 км. Об этом говорили в 2025 году, но в 2026 году разработчики пока об этом не упоминают;

мобильность — высокая, поскольку комплекс установлен на прицеп;

цена — дешевле, чем западные аналоги.

Новые функции лазерного комплекса "Тризуб" — это интеграция с РЛС для обнаружения и отслеживания цели, использование ИИ для донаведения на цель. На портале "Милитарный" сообщили со ссылкой на компанию-производителя, что установку можно использовать в частной ПВО. Также уточняется, что после финальных испытаний Celebra Tech проведет публичную презентацию "Тризуба".

Заметим, что в течение двух лет лазерный комплекс действительно изменился. На видео в 2025 году, которое показывал Сухаревский, фигурировала система, выезжающая из кабины микроавтобуса. На фото 2026 года видим целостную установку с лазерной пушкой и, вероятно, генератором и РЛС, на прицепе.

Лазерное оружие Тризуб — конструкция 2025 года Фото: Скриншот

Лазерное оружие Тризуб — конструкция 2026 года Фото: Celebra Tech

"Тризуб" против мировых аналогов лазерного оружия

На основе открытых данных Фокус собрал информацию о лазерном оружии других армий мира: об израильском комплексе Iron Beam, британском DragonFire, американских системах DE M-SHORAD/HELIOS. Видим, что западные аналоги объединяет высокая стоимость, а "Тризуб", как заявляется, дешевле, поэтому имеет преимущество в доступной цене. Ко всему Iron Beam и DragonFire устанавливаются на тяжелой мобильной технике или стационарно, в то время как украинский "Тризуб" — это прицеп с набором оборудования (лазер, РЛС, ИИ, генератор), который быстро меняет место дислокации и работает почти автономно. Таким образом, преимущества нового лазерного оружия — это экономичность, масштабируемость, мобильность и автономность, и поэтому оно действительно может стать дополнительным средством ПВО украинской армии.

Лазерное оружие Тризуб — сравнительная таблица с Iron Beam, DragonFire, DE M-SHORAD / HELIOS, Sunray Фото: Фокус

Отметим, в феврале медиа рассказали об особенностях другой системы — лазерного оружия Sunray, которое сбивает или ослепляет воздушные цели. Выяснилось, что установка уже работает как система противовоздушной обороны, поскольку журналист медиа The Atlantic собственными глазами видел сбивание БпЛА на высоте 100 м.

Напоминаем, 6 мая Фокус собрал информацию об испытаниях лазерного оружия LOCUST, которое установили на борту авианосца ВМС США.