Лазерное оружие против дронов: как работает ПВО Sunray и другие комплексы, "стреляющие" лучами

Компактная и легкая лазерная система противовоздушной обороны Sunray устанавливается на обычный пикап и сжигает едва заметный дрон на высоте около 100 м. Западные аналоги стоят более 150 млн долл. и над ними работали в мирное время в течение десятилетий. Между тем украинцы создали дешевые и эффективные аналоги в течение двух лет войны с Российской Федерацией. Фокус собрал информацию о лазерном оружии Украины и стран Запада, чтобы показать, до какого уровня поднялась ПВО ВСУ.

9 февраля американское медиа The Atlantic рассказало о лазерной системе ПВО Sunray, упомянув об аналогичном оружии США и Израиля. Американский комплекс Helios обошелся налогоплательщикам в 150 млн долл. Израильский комплекс Iron Dome стоил 100 млн долл. Украина присоединилась к мировой гонке по созданию эффективного оружия, которое может лучом сжигать вражеские цели. Ранее медиа писали об украинском лазерном комплексе "Тризуб", а военный аналитик Алексей Ижак описал другие примеры "тихой ПВО". Фокус собрал информацию о ПВО Sunray, Helios, Iron Dome и других вариантах современного лазерного оружия Украины и Запада.

Лазерное оружие — кадры работы Iron Beam

Лазерное оружие — как работает ПВО Sunray и "Тризуб"

Комплекс ППО Sunray

Журналист The Atlantic описал пример применения ПВО Sunray, который он видел собственными глазами зимой, вероятно, 2026 года. В статье приводятся минимальные технические характеристики и тактика использования.

ППО Sunray — основные характеристики:

лазерная пушка устанавливается на крыше пикапа и может управляться одним бойцом;

установка похожа на телескоп, к которому с боков прикреплены видеокамеры для визуальной фиксации цели (фото нет);

лазерная установка развернулась в сторону цели и сбила небольшой дрон на расстоянии "несколько сотен ярдов" (от 90-180 м);

после включения лазера цель загорелась "за считанные секунды";

ориентировочная стоимость — "несколько сотен тысяч долларов;

стоимость разработки — "несколько миллионов долларов".

Медиа не сообщило название компании, которая занимается изготовлением комплекса ПВО Sunray. Впрочем, в статье упоминается компания Skyfall, которая производила сначала тяжелый дрон "Баба-Яга" (Vampire), а теперь занимается зенитным дроном P1-Sun (стоит 1 тыс. долл., сбивает цели на высоте около 9 км).

Комплекс ППО "Тризуб"

Лазерное оружие "Тризуб" — это новое средство поражения, о котором в декабре 2023 года рассказал тогдашний командующий Сухопутных войск Вадим Сухаревский. По его словам, Силы обороны уже имеют лазерное оружие и сбили им несколько российских целей. Отмечается, что это пока прототип.

ППО Тризуб — основные характеристики (на основе данных об использовании):

высота поражения — около 2 км;

мощность лазера — до 50 кВт;

возможные цели — объекты, которые движутся на скорости около 200 км/ч (дроны, также самолеты).

Лазерное оружие Запада

Helios — лазерный комплекс, созданный компанией Lockheed Martin для установки на кораблях. Лазерное оружие создавали четыре года — с 2018 по 2022 год, и стоило это 150 млн долл. Характеристики комплекса ПВО Helios: сбивает/ослепляет дроны, малые лодки и ракеты, дальность 8-10 км, мощность лазера от 60 кВт.

Лазерное оружие — как выглядит комплекс HELIOS Фото: Милитарный

Iron Dome — система ППО Израиля, за которое в 2012 году заплатили 100 млн долл, указало The Atlantic. Это система противовоздушной обороны малой дальности, которую считают "самой эффективной в мире", как написало The Atlantic. В сентябре 2025 года стало известно о том, что ЦАХАЛ впервые получил установку Iron Beam, ставшей частью Iron Dome: военные показали, как работает комплекс, который способен лазерным лучом сбить цель.

Лазерное оружие — как выглядит комплекс Iron Beam Фото: Скриншот

Другое лазерное оружие, о котором писал Фокус, — это система Apollo, сбивающая лазером 20 дронов в минуту на одном заряде (дальность 3-15 км). Также есть информация о AN/SEQ-3 — это американский корабельный лазерный комплекс от компании Kratos (1-2 км), а о DragonFire — корабельная установка, которая достает цели на 3-5 км. Кроме того, существует HELWS — лазерная система ПВО компании Raytheon (RTX) с дальностью 3-7 км (мощность лазера — 10-50 кВт).

Лазерное оружие — как выглядит комплекс Apollo Фото: EOS

Какие существуют "тихие" системы ПВО и какие есть проблемы

Летом 2025 года аналитик из Национального института стратегических исследований Алексей Ижак перечислил другие модели лазерной ПВО и оценил стоимость выстрела для сбивания дронов-камикадзе ВС РФ. Кроме новейшего израильского Iron Beam, речь шла об американских установках DE M-SHORAD (дальность 5 км, время фокусировки 4-7 с) и LOCUST (0,5-1,5 км, 2-4 с), о британском комплексе DragonFire (2,4 км, 3-5 с).

Аналитик сравнил стоимость лазерного и традиционного оружия и обнаружил проблему лазерных комплексов: более высокая стоимость при одинаковых поражаемых целях. Например, Iron Beam стоит 10-20 млн и бьет по "Шахеду" за 50 тыс. долл. При этом ЗРК Gepard стоит всего 1-2 млн долл. и сбивает такие же объекты. Новейшая украинская установка Sunray, о которой стало известно в феврале 2026 года, может быть выгоднее, чем Gepard, если речь идет о цене в сотни тысяч долларов, а не о миллионах.

Лазерное оружие — сравнительная таблица различных систем ПВО Фото: Еспресо

Отметим, в январе 2026 года медиа Financial Times рассказало о планах президента США Дональд Трамп по созданию системы противоракетной обороны, которая будет сбивать ядерные ракеты лазерами из космоса.

