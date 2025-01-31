Британские военные впервые применили лазерную систему HELWS против беспилотников (видео)

В ходе испытаний использовали инфракрасный лазер высокой мощности на мобильной платформе, которая отслеживала беспилотники в воздухе в реальном времени.

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Британская армия впервые испытала высокоэнергетическое лазерное оружие (HELWS) на мобильной платформе, уничтожив в ходе тестов несколько беспилотников. Испытания прошли на полигоне Раднор в Уэльсе, где военнослужащие 16-го полка Королевской артиллерии успешно отработали наведение и поражение целей с помощью направленного энергетического луча. Об этом 30 января сообщили в АрміяInform.

Разработчиком оборудования выступила Raytheon UK, входящая в состав RTX. Согласно заявлению компании, тестирование стало завершающим этапом демонстрационной программы Министерства обороны Великобритании по наземному лазерному направленному энергетическому оружию (LDEW).

Испытания включали:

Отслеживание и уничтожение беспилотников в воздухе в реальном времени.

Использование инфракрасного лазера высокой мощности, способного эффективно поражать воздушные цели.

Обучение личного состава методам наведения и управления новым оружием.

Используемая в тестах система Raytheon HELWS была интегрирована с бронеавтомобилем Wolfhound, что стало первым случаем испытаний лазерного оружия британской армией на бронетехнике.

"Наша система высокоэнергетического лазерного оружия используется в операциях по всему миру, и теперь британская армия экспериментирует с этой важнейшей способностью", — заявил исполнительный директор Raytheon UK Джеймс Грей.

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Британские военные подчеркивает ключевые преимущества лазерного вооружения. В отличие от традиционных боеприпасов, лазер не требует затратных снарядов и работает, пока у платформы есть источник энергии. Также была отмечена интеграция с системами управления боем – HELWS можно подключить к радарам и другим сенсорным системам. Важным показателем является и мобильность установки, которую можно интегрировать с различными транспортными платформами.

И хотя детали тестирования не разглашаются по соображениям секретности, испытания подтверждают, что Великобритания делает ставку на высокотехнологичное оружие, способное бороться с новыми угрозами, включая беспилотники и ракетные системы противника.

Напомним, 16 декабря командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина имеет собственное лазерное оружие — систему "Тризуб". Разработка способна сбивать истребители на высоте более 2 километров и "действительно работает".