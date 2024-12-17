"Тризуб" не проигрывает по мощности и дальности западным лазерам: детали от Defense Express

В ВСУ заявили, что Украина уже имеет лазерное оружие. Военные аналитики оценили, насколько оно эффективно.

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16 декабря командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что Украина имеет собственное лазерное оружие — "Тризуб". По его словам, разработка способна сбивать истребители на высоте более 2 километров и "действительно работает". Заявление проанализировали в Defense Express.

Аналитики отметили, что боевой лазер с такими характеристиками — "действительно не очень рядовая вещь".

В качестве примера они упомянули американскую альтернативу AN/SEQ-3 (LaWS), объявленная эффективная дальность действия которого достигает 1,6 километра (при мощности до 50 кВт). В то же время немецкий лазер от Rheinmetall в начале 2010-х при аналогичной мощности на стрельбах демонстрировал эффективность против БПЛА на дальности до 2 километров. Такой же мощностью (55 кВт) может похвастаться и британский DragonFire, который хотели отправить в Украину для испытаний.

"То есть когда речь идет о достижении эффективности дальности именно в 2 км, то ориентироваться можно именно на мощность от 50 кВт. Если же мощность боевого лазера вдвое меньше, около 20 кВт, то дальность поражения падает до 1 км и уже довольно сильно зависит от типа цели и времени на ее облучение", — пояснили в издании.

Кроме мощности работа лазерного оружия зависит от фокусировки луча и его способности точно фиксироваться на движущейся цели. Для того, чтобы прожечь корпус, лазер должен быть направлен на одно место. Например, DragonFire может удерживать свой луч на расстоянии в километр с точностью 23 мм.

"Но уточнение о том, что украинский лазерный "Тризуб" может на расстояние в 2 км поражать самолет, также довольно прямо говорит, что и с позиционированием вопрос решен. Даже если речь идет о возможности поражения летательного аппарата, который движется со скоростью до 200 км/ч", — отметили аналитики.

Они напомнили, что, по словам командующего СБС, сейчас "Тризуб" — на пути к масштабированию и усилению. То есть пока речь идет об опытном образце.

"Но если даже прототип уже показывает такие параметры, то такая разработка действительно более чем интересна", — подчеркнули в издании.

Напомним, китайские исследователи изобрели небольшое и легкое устройство, благодаря которому БПЛА могут "отражать" лазерные лучи. Это не только увеличивает мощность лазера, но и позволяет лучу обходить препятствия.

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