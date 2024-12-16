"Есть свидетельства": В Пентагоне подтвердили потери среди военных КНДР в Курской области

Представитель Пентагона Патрик Райдер не назвал точной цифры погибших северокорейцев. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что военные из КНДР понесли как санитарные, так и безвозвратные потери.

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Солдаты из Северной Кореи были вовлечены в боевые действия в Курской области РФ, и "есть свидетельства того", что они понесли первые потери в бою против Сил обороны. Об этом заявил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер, пишет Sky News.

По словам Райдера, полученные свидетельства позволят точно сказать, что северокорейские понесли первые безвозвратные и санитарные потери.

"Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске... у нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитых, так и раненых", — заявил Райдер.

Представитель Пентагона пока отказался комментировали подробную информацию о точном числе потерь среди северокорейских военных.

Фиксация войск КНДР в Курской области — что известно

14 декабря в сети появились видео, которые утверждают о якобы атаке военных КНДР на позиции Сил обороны в Курской области. Впоследствии президент Украины подтвердил участие северокорейцев и добавил, что они несут серьезные потери.

Впоследствии о потерях армии России в штурмах 14 декабря сообщил военный ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр". Он обнародовал кадры погибших российских и северокорейских военных.

16 декабря украинский канал Telegram-канал WarArchive обнародовал кадры военных КНДР, которые попали в объектив дрона. Видео было снято в Курской области РФ. На нем видно, как двое военных в форме ВС РФ, вероятно похожие на северокорейцев, пытаются скрыться от дрона.