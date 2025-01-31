Британські військові вперше застосували лазерну систему HELWS проти безпілотників (відео)

Під час випробувань використовували інфрачервоний лазер високої потужності на мобільній платформі, яка відстежувала безпілотники в повітрі в реальному часі.

Related video

Британська армія вперше випробувала високоенергетичну лазерну зброю (HELWS) на мобільній платформі, знищивши під час тестів кілька безпілотників. Випробування відбулися на полігоні Раднор в Уельсі, де військовослужбовці 16-го полку Королівської артилерії успішно відпрацювали наведення та ураження цілей за допомогою спрямованого енергетичного променя. Про це 30 січня повідомили в АрміяInform.

Розробником обладнання виступила Raytheon UK, що входить до складу RTX. Згідно із заявою компанії, тестування стало завершальним етапом демонстраційної програми Міністерства оборони Великої Британії з наземної лазерної спрямованої енергетичної зброї (LDEW).

Випробування включали:

Відстеження та знищення безпілотників у повітрі в реальному часі.

Використання інфрачервоного лазера високої потужності, здатного ефективно уражати повітряні цілі.

Навчання особового складу методів наведення та управління новою зброєю.

Використовувана в тестах система Raytheon HELWS була інтегрована з бронеавтомобілем Wolfhound, що стало першим випадком випробувань лазерної зброї британською армією на бронетехніці.

"Нашу систему високоенергетичної лазерної зброї використовують в операціях по всьому світу, і тепер британська армія експериментує з цією найважливішою здатністю", — заявив виконавчий директор Raytheon UK Джеймс Грей.

Важливо

Нові системи озброєння, які очікуються у 2025 році: чим можуть здивувати західні інженери

Британські військові підкреслюють ключові переваги лазерного озброєння. На відміну від традиційних боєприпасів, лазер не вимагає витратних снарядів і працює, поки у платформи є джерело енергії. Також було відзначено інтеграцію з системами управління боєм — HELWS можна приєднати до радарів та інших сенсорних систем. Важливим показником є і мобільність установки, яку можна інтегрувати з різними транспортними платформами.

І хоча деталі тестування не розголошуються з міркувань секретності, випробування підтверджують, що Велика Британія робить ставку на високотехнологічну зброю, здатну боротися з новими загрозами, включно з безпілотниками і ракетними системами противника.

Нагадаємо, 16 грудня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що Україна має власну лазерну зброю — систему "Тризуб". Розробка здатна збивати винищувачі на висоті понад 2 кілометри й "дійсно працює".