Лазерна зброя проти дронів: як працює ППО Sunray та інші комплекси, які "стріляють" променями

Компактна та легка лазерна система протиповітряної оборони Sunray встановлюється на звичайний пікап і спалює ледь помітний дрон на висоті близько 100 м. Західні аналоги коштують понад 150 млн дол. і над ними працювали у мирний час протягом десятиліть. Тим часом українці створили дешеві та ефективні аналоги протягом двох років війни з Російською Федерацією. Фокус зібрав інформацію про лазерні зброю України та країн Заходу, щоб показати, до якого рівня піднялась ППО ЗСУ.

9 лютого американська медіа The Atlantic розповіло про лазерну систему ППО Sunray, згадавши про аналогічну зброю США та Ізраїлю. Американський комплекс Helios обійшовся платникам податків у 150 млн дол. Ізраїльський комплекс Iron Dome коштував 100 млн дол. Україна долучилась до світових перегонів зі створення ефективної зброї, яка може променем спалювати ворожі цілі. Раніше медіа писали про український лазерний комплекс "Тризуб", а військовий аналітик Олексій Їжак описав інші приклади "тихої ППО". Фокус зібрав інформацію про ППО Sunray, Helios, Iron Dome та інші варіанти сучасної лазерної зброї України та Заходу.

Лазерна зброя — кадри роботи Iron Beam

Лазерна зброя — як працює ППО Sunray та "Тризуб"

Комплекс ППО Sunray

Журналіст The Atlantic описав приклад застосування ППО Sunray, який він бачив на власні очі взимку, ймовірно, 2026 року. У статті наводяться мінімальні технічні характеристики та тактика використання.

ППО Sunray — основні характеристики:

лазерна гармата встановлюється на даху пікапа і може керуватись одним бійцем;

установка схожа на телескоп, до якого з боку прикріплені відеокамери для візуальної фіксації цілі (фото немає);

лазерна установка розвернулась у бік цілі та збила невеликий дрон на відстані "кілька сотень ярдів" (від 90-180 м);

після вмикання лазера ціль загорілась "за лічені секунди";

орієнтовна вартість — "кілька сотень тисяч доларів;

вартість розробки — "кілька мільйонів доларів".

Медіа не повідомило назву компанії, яка займається виготовленням комплексу ППО Sunray. Втім, у статті згадують компанію Skyfall, яка виготовляла спершу важкий дрон "Баба-Яга" (Vampire), а тепер займається зенітним дроном P1-Sun (коштує 1 тис. дол., збиває цілі на висоті близько 9 км).

Комплекс ППО "Тризуб"

Лазерна зброя "Тризуб" — це новий засіб ураження, про який у грудні 2023 року розповів тодішній командувач Сухопутних військ Вадим Сухаревський. З його слів, Сили оборони вже мають лазерну зброю та збили нею кілька російських цілей. Зауважилось, що це поки прототип.

ППО Тризуб — основні характеристики (на основі даних про використання):

висота ураження — близько 2 км;

потужність лазера — до 50 кВт;

можливі цілі — об'єкти, які рухаються на швидкості близько 200 км/год (дрони, також літаки).

Лазерна зброя Заходу

Helios — лазерний комплекс, створений компанією Lockheed Martin для встановлення на кораблях. Лазерну зброю створювали чотири роки — з 2018 по 2022 рік, і коштувало це 150 млн дол. Характеристики комплексу ППО Helios: збиває/засліплює дрони, малі човни та ракети, дальність 8-10 км, потужність лазера від 60 кВт.

Лазерна зброя — як виглядає комплекс HELIOS Фото: Мілітарний

Iron Dome — система ППО Ізраїлю, за яку у 2012 році заплатили 100 млн дол., як написало The Atlantic. Це системи протиповітряної оборони малої дальності, яку вважають "найефективнішою у світі", як написало The Atlantic. У вересні 2025 року стало відомо про те, що ЦАХАЛ вперше отримав установку Iron Beam, яка стала частиною Iron Dome: військові показали, як працює комплекс, який здатен лазерним променем збити ціль.

Лазерна зброя — як виглядає комплекс Iron Beam Фото: Скриншот

Інша лазерна зброя, про яку писав Фокус, — це система Apollo, лазер якої збиває 20 дронів за хвилину на одному заряді (дальність 3-15 км). Також є інформація про AN/SEQ-3 — це американський корабельний лазерний комплекс від компанії Kratos (1-2 км), та про DragonFire — корабельна установка, яка дістає цілі на 3-5 км. Крім того, існує HELWS — це лазерна система ППО, яка виготовляється компанією Raytheon (RTX) і має дальність 3-7 км (потужність лазера — 10-50 кВт).

Лазерна зброя — як виглядає комплекс Apollo Фото: EOS

Які існують "тихі" системи ППО та які є проблеми

Влітку 2025 року аналітик з Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак перелічив інші моделі лазерної ППО та оцінив вартість пострілу для збиття дронів-камікадзе ЗС РФ. Окрім новітнього ізраїльського Iron Beam, ішлося про американські установки DE M-SHORAD (дальність 5 км, час фокусування 4-7 с) та LOCUST (0,5-1,5 км, 2-4 с), про британський комплекс DragonFire (2,4 км, 3-5 с).

Аналітик порівняв вартість лазерної та традиційної зброї та виявив проблему лазерних комплексів: вища вартість при однакових уражених цілях. Наприклад, Iron Beam коштує 10-20 млн і б'є по "Шахеду" за 50 тис. дол. При цьому ЗРК Gepard коштує всього 1-2 млн дол. і збиває такі ж об'єкти. Новітня українська установка Sunray, про яку стало відомо у лютому 2026 року, може бути вигідніша, ніж Gepard, якщо ідеться про ціну в сотні тисяч доларів, а не про мільйони.

Лазерна зброя — порівняльна таблиця різних систем ППО Фото: Еспресо

Зазначимо, у січні 2026 року медіа Financial Times розповіло про плани президента США Дональд Трамп щодо створення системи протиракетної оборони, яка збиватиме ядерні ракети лазерами з космосу.

Нагадуємо, військові аналітики розповіли про установки ППО IRIS-T і про те, скільки їх надійде у 2026 році.