Скільки IRIS-T отримала ППО України та які шанси на нові батареї у 2026 році, — аналітики

З жовтня 2022 року по січень 2026 року система протиповітряної оборони України отримала від Німеччини партію зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, здатних збивати дрони-камікадзе "Шахед" та крилаті ракети Збройних сил Російської Федерації. Які шанси української системи ППО посилитись установками для збиття ворожих цілей на відстані від 12 до 40 км?

Протягом чотирьох років війни РФ Україна отримала від Бундесверу дев'ять ЗРК IRIS-T, а до складу кожного комплексу входять, орієнтовно, по п'ять установок середньої та малої дальності, розповіли аналітики порталу Defense Espress. Є певна плутанина щодо кількості отриманих установок. Проте аналітики пояснили, що неузгодженість могла виникнути через те, що появу окремих установок IRIS-T SLS могли подавати як надання цілого комплексу.

На порталу DE звернули увагу на заяви двох топпосадовців, які говорили про надання німецьких ЗРК. Точне число назвав посол Німеччини в Україні Гайко Томс в інтерв'ю "Суспільному" та ексміністр оборони Десни Шмигаль: дев'ять батарей IRIS-T. Уточнюється, що Бундесвер виконав зобов'язання щодо чотирьох батарей IRIS-T на 2025 рік. Аналітики повідомили, що в цілому німецька компанія-виробник Diehl Defence запланувала 18 ЗРК для України: тобто, чотири роки пішло на отримання дев'яти, а решта — надійдуть у майбутньому.

Відео дня

У статті пояснюється, що системі ППО України важливо отримати ЗРК IRIS-T, оскільки установки можуть збивати аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки, вертольоти, дрони "Шахед"), але не протидіють балістиці.

Основні характеристики комплексів IRIS-T:

пускові установки IRIS-T SLS дальність 12 км та висота 8 км, IRIS-T SLM дальність 40 км й висота 20 км;

інфрачервона система наведення;

цілі виявляються РЛС TRML-4D, яка бачить об'єкти на відстані до 250 км;

кількість ракет, які виготовляються Diehl Defence — 800-1000 на рік з перспективою зростання до 2500.

Система ППО України — які шанси на ЗРК IRIS-T

Медіа Reuters розповіло про плани Diehl Defence на розширення виробництва, і це дає можливість оцінити можливість отримання нових IRIS-T у новому році. З'ясувалось, що у 2026 році виготовлять 10 комплексів (батарей) IRIS-T (у кожному — мінімум три пускових установки, радар TRML-4D, командний пункт, машини перезаряджання). Таким чином бачимо, що дев'ять нових ЗРК, які хотіла б отримати Україна для посилення системи ППО, — це річна потужність заводів компанії-виробника.

Україна конкуруватиме з іншими країнами за отримання нових ЗРК, зауважується у статті. Зокрема, у тому ж таки 2026 році чотири установки має отримати Німеччина і по одній — Естонія та Латвія. Втім, директор Diehl Defence уточнив, що до 2028 року наростять потужність удвічі — до 16 ЗРК IRIS-T на рік. Також уточнюється, що збільшать кількість ракет для цих систем ППО та до 2029 року отримають установку IRIS-T SLX з дальністю 80 км.

Зазначимо, влітку 2025 року Фокус писав про можливість додавання технологій ШІ у систему наведення ракет ЗРК IRIS-T. Розробники Diehl Defence вважали, що у випадку успіху з'явиться можливість збивати навіть балістику.

Нагадуємо, у листопаді 2025 року стало відомо про можливості радара TRML-4D для комплексів IRIS-T: озвучили чисельність цілей які можуть одночасно вести.